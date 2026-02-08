https://ria.ru/20260208/rogov--2073002394.html
Рогов назвал сказками слова Зеленского о независимости Украины
Рогов назвал сказками слова Зеленского о независимости Украины - РИА Новости, 08.02.2026
Рогов назвал сказками слова Зеленского о независимости Украины
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал сказками слова Владимира Зеленского о потери...
Рогов назвал сказками слова Зеленского о независимости Украины
Рогов: Зеленский продолжает рассказывать сказки украинскому народу
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал сказками слова Владимира Зеленского о потери независимости Украины.
Ранее Зеленский
в интервью французскому телеканалу France 2 пожаловался, что Украина
с поражением в военном конфликте "потеряет независимость".
"Зеленский продолжает рассказывать сказки украинскому народу", - заявил Рогов
.
По его словам, именно Зеленский "добил остатки ее независимости".
При Зеленском управление Украиной полностью перешло под внешнее управление, отметил Рогов.
"Теперь Зеленский напоминает человека, который потерял голову и всем жалуется, что у него будет неудачная прическа", - сказал Рогов.