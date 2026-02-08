СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал сказками слова Владимира Зеленского о потери независимости Украины.

По его словам, именно Зеленский "добил остатки ее независимости".

"Теперь Зеленский напоминает человека, который потерял голову и всем жалуется, что у него будет неудачная прическа", - сказал Рогов.