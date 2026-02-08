Рейтинг@Mail.ru
Рогов назвал сказками слова Зеленского о независимости Украины
13:03 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/rogov--2073002394.html
Рогов назвал сказками слова Зеленского о независимости Украины
Рогов назвал сказками слова Зеленского о независимости Украины - РИА Новости, 08.02.2026
Рогов назвал сказками слова Зеленского о независимости Украины
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал сказками слова Владимира Зеленского о потери... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T13:03:00+03:00
2026-02-08T13:03:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
владимир рогов
украина
россия
в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир рогов
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
Рогов назвал сказками слова Зеленского о независимости Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал сказками слова Владимира Зеленского о потери независимости Украины.
Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 пожаловался, что Украина с поражением в военном конфликте "потеряет независимость".
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Турции усомнились в здравомыслии Зеленского из-за выходки против России
Вчера, 11:08
"Зеленский продолжает рассказывать сказки украинскому народу", - заявил Рогов.
По его словам, именно Зеленский "добил остатки ее независимости".
При Зеленском управление Украиной полностью перешло под внешнее управление, отметил Рогов.
"Теперь Зеленский напоминает человека, который потерял голову и всем жалуется, что у него будет неудачная прическа", - сказал Рогов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Зеленский подчинился": на Западе раскрыли будущее переговоров с Россией
Вчера, 01:15
 
