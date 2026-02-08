РЭЦ представляет потенциал России на "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия"

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представляет коллективную экспозицию под брендом Made in Russia на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия", говорится в его сообщении.

"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) организовал национальную коллективную экспозицию под брендом Made in Russia на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия", - сказано в сообщении.

Мероприятие проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля 2026 года. На стенде РЭЦ свои передовые разработки представляют 38 ведущих отечественных компаний из 15 регионов страны.

Участие в выставке такого уровня является стратегическим шагом по интеграции российского бизнеса в реализацию национальной программы Саудовской Аравии Vision 2030. Проекты цифровой и промышленной трансформации, представленные на стенде РЭЦ, напрямую отвечают приоритетам технологического лидерства - одного из ключевых векторов развития Группы ВЭБ.РФ.

Делегацию РЭЦ возглавляет генеральный директор Вероника Никишина.

Программа визита включает график деловых встреч, а также участие в ключевом событии форума - пленарной сессии.

"Сегодня несырьевой экспорт - это прежде всего кластер предприятий, обеспечивающих технологическое лидерство России на внешних рынках. Наша экспозиция в Эр-Рияде демонстрирует не просто отдельные продукты, а комплексные высокотехнологичные решения, готовые к глубокой интеграции в экономику Королевства. Уверена, что синергия российских инноваций и амбициозных целей программы Vision 2030 создаст необходимую прочную основу для долгосрочного промышленного и инвестиционного партнерства наших стран", - подчеркнула Никишина.

Коллективный стенд РЭЦ на площадке The Arena Riyadh Venue представил достижения российских инженеров в трех ключевых сегментах: Smart City и Энергетика - инновационная электротехника, модульные центры обработки данных (ЦОД) и интеллектуальные системы учета ресурсов; промышленный инжиниринг - оборудование для механизации строительства, новые композитные материалы и аддитивные технологии (3D-печать); ИТ и приборостроение - беспилотные авиационные системы, аналитическое оборудование, а также решения в области кибербезопасности.

Широкая география участников - от Санкт-Петербурга и Москвы до Новосибирской и Свердловской областей - подтверждает высокую готовность российских регионов к международной экспансии.

РЭЦ продолжает развивать инструменты поддержки, упрощая выход бизнеса на рынки стран Залива. На платформе "Мой экспорт" предпринимателям доступен актуальный календарь мероприятий до 2028 года. Система позволяет не только подобрать выставку по удобным фильтрам, но и оперативно подать заявку на софинансирование затрат, включая аренду площадей, застройку стендов и логистику образцов.

Насыщенная программа деловых встреч в рамках "ИННОПРОМа" призвана трансформировать продемонстрированный технологический потенциал в конкретные экспортные контракты и стратегические соглашения.