В России с 1 марта ужесточат требования к рекламе энергетиков

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Реклама тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, с 1 марта должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"С 1 марта этого года в силу вступит закон об ужесточении регулирования рекламы тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Теперь эта реклама должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. А также она не должна быть обращенной к несовершеннолетним", - сказал Леонов

По словам парламентария, такое предупреждение в рекламе должно быть заметным и эффективным, в противном случае рекламодателей и рекламораспространителей будет ждать ответственность за нарушение этих требований.

"Неоднократно говорил о том, что в энергетиках никакой пользы для здоровья нет. Они содержат кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон, которые в избыточном количестве могут наносить серьезный вред здоровью как молодому, так и взрослому организму. В первую очередь страдают сердечно-сосудистая система, органы пищеварения и нервная система", - отметил он.

Леонов добавил, что данный закон обеспечит масштабную информационную кампанию, направленную на предупреждение населения, особенно молодежи, о возможных рисках злоупотребления энергетическими напитками.

"Не сомневаюсь, что реализация закона позволит повысить осведомленность граждан относительно опасности чрезмерного и ежедневного употребления энергетиков", - заключил он.