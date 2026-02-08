Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 марта ужесточат требования к рекламе энергетиков
02:51 08.02.2026
В России с 1 марта ужесточат требования к рекламе энергетиков
В России с 1 марта ужесточат требования к рекламе энергетиков
Реклама тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, с 1 марта должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления, рассказал РИА... РИА Новости, 08.02.2026
В России с 1 марта ужесточат требования к рекламе энергетиков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПродуктовый магазин
Продуктовый магазин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Продуктовый магазин . Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Реклама тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, с 1 марта должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"С 1 марта этого года в силу вступит закон об ужесточении регулирования рекламы тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Теперь эта реклама должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. А также она не должна быть обращенной к несовершеннолетним", - сказал Леонов.
По словам парламентария, такое предупреждение в рекламе должно быть заметным и эффективным, в противном случае рекламодателей и рекламораспространителей будет ждать ответственность за нарушение этих требований.
"Неоднократно говорил о том, что в энергетиках никакой пользы для здоровья нет. Они содержат кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон, которые в избыточном количестве могут наносить серьезный вред здоровью как молодому, так и взрослому организму. В первую очередь страдают сердечно-сосудистая система, органы пищеварения и нервная система", - отметил он.
Леонов добавил, что данный закон обеспечит масштабную информационную кампанию, направленную на предупреждение населения, особенно молодежи, о возможных рисках злоупотребления энергетическими напитками.
"Не сомневаюсь, что реализация закона позволит повысить осведомленность граждан относительно опасности чрезмерного и ежедневного употребления энергетиков", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин 27 октября 2025 года подписал закон об обязательном предупреждении в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления. Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства).
