Ученые назвали неочевидный симптом рака, который проявляется на руках

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Изменения формы пальцев рук могут свидетельствовать о раке легких, пишет Изменения формы пальцев рук могут свидетельствовать о раке легких, пишет The Mirror.

"Медики рассказали о простом тесте, который может помочь выявить рак легких на ранних стадиях, что потенциально может спасти жизни. <…> Он заключается в том, чтобы сопоставить ногти пальцев правой и левой руки и прижать их друг к другу", — пишет газета со ссылкой на Фонд Роя Касла по борьбе с раком легких.

Отмечается, что в норме между пальцами должен образоваться зазор в виде ромба. Если же его нет, то это может говорить об утолщении последних фаланг пальцев на руках. Как пишет Mirror, такой симптом наблюдается у 35 процентов пациентов с немелкоклеточным раком легких и у четырех процентов людей с мелкоклеточным раком легких.

В статье уточняется, что положительный результат такого теста нельзя рассматривать как обязательный признак наличия злокачественного новообразования, однако специалисты рекомендуют обращаться к врачу в случае изменения формы пальцев рук.