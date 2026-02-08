https://ria.ru/20260208/rak-2073079179.html
Ученые назвали неочевидный симптом рака, который проявляется на руках
Ученые назвали неочевидный симптом рака, который проявляется на руках
Ученые назвали неочевидный симптом рака, который проявляется на руках
Изменения формы пальцев рук могут свидетельствовать о раке легких, пишет The Mirror. РИА Новости, 08.02.2026
Ученые назвали неочевидный симптом рака, который проявляется на руках
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Изменения формы пальцев рук могут свидетельствовать о раке легких, пишет The Mirror.
"Медики рассказали о простом тесте, который может помочь выявить рак легких на ранних стадиях, что потенциально может спасти жизни. <…> Он заключается в том, чтобы сопоставить ногти пальцев правой и левой руки и прижать их друг к другу", — пишет газета со ссылкой на Фонд Роя Касла по борьбе с раком легких.
Отмечается, что в норме между пальцами должен образоваться зазор в виде ромба. Если же его нет, то это может говорить об утолщении последних фаланг пальцев на руках. Как пишет Mirror, такой симптом наблюдается у 35 процентов пациентов с немелкоклеточным раком легких и у четырех процентов людей с мелкоклеточным раком легких.
В статье уточняется, что положительный результат такого теста нельзя рассматривать как обязательный признак наличия злокачественного новообразования, однако специалисты рекомендуют обращаться к врачу в случае изменения формы пальцев рук.
Помимо этой деформации, которую часто называют симптомом барабанных палочек или пальцами Гиппократа, при раке легких также отмечается постоянный кашель, одышка, усталость и потеря веса, боли при дыхании и кашле, резюмируется в материале.