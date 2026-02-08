Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 08.02.2026
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Россией
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Россией
Дежурные средства российской ПВО РФ за 12 часов сбили четыре украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Россией

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО РФ за 12 часов сбили четыре украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
"Восьмого февраля в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Россия
Брянская область
Краснодарский край
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
