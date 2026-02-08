https://ria.ru/20260208/pvo-2073068370.html
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Россией
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Россией - РИА Новости, 08.02.2026
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Россией
Дежурные средства российской ПВО РФ за 12 часов сбили четыре украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
брянская область
краснодарский край
2026
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Россией
