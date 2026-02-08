Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 42 украинских БПЛА за сутки - РИА Новости, 08.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 08.02.2026 (обновлено: 13:43 08.02.2026)
ПВО сбила 42 украинских БПЛА за сутки
Силы ПВО за сутки сбили 42 украинских БПЛА самолетного типа и 27 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2026
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Силы ПВО за сутки сбили 42 украинских БПЛА самолетного типа и 27 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 112 924 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 28 553 танка и других боевых бронированных машин, 1661 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33 150 орудий полевой артиллерии и минометов, 53 913 единиц специальной военной автомобильной техники.
