ПВО сбила 42 украинских БПЛА за сутки

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Силы ПВО за сутки сбили 42 украинских БПЛА самолетного типа и 27 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 112 924 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 28 553 танка и других боевых бронированных машин, 1661 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33 150 орудий полевой артиллерии и минометов, 53 913 единиц специальной военной автомобильной техники.