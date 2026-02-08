https://ria.ru/20260208/pvo-2072963191.html
В Брянской области отразили атаку беспилотников
При ночной атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T08:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
брянск
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
брянск
2026
Новости
В Брянской области отразили атаку беспилотников
