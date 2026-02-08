Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 08.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 08.02.2026
В Брянской области отразили атаку беспилотников
В Брянской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 08.02.2026
В Брянской области отразили атаку беспилотников
При ночной атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 08.02.2026
В Брянской области отразили атаку беспилотников

В Брянской области отразили атаку беспилотников, есть повреждения жилых домов

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. При ночной атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 11 реактивных вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет", - написал Богомаз в Telegram-канале.
По словам губернатора, в Брянске повреждены заборы, фасад, остекление двух частных жилых домов, на месте работают оперативные и экстренные службы.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
