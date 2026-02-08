https://ria.ru/20260208/pvo-2072962173.html
Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника - РИА Новости, 08.02.2026
Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника
За ночь в небе над российскими регионами сбили 22 дрона ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T07:29:00+03:00
2026-02-08T07:29:00+03:00
2026-02-08T08:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
калужская область
беспилотники
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
черное море
калужская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, калужская область, беспилотники, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море, Калужская область, Беспилотники, Вооруженные силы Украины, Курская область
Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника
Российские силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника