Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника - РИА Новости, 08.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 08.02.2026 (обновлено: 08:59 08.02.2026)
Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника
За ночь в небе над российскими регионами сбили 22 дрона ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.02.2026
Дарья Буймова
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. За ночь в небе над российскими регионами сбили 22 дрона ВСУ, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Военные ликвидировали 11 БПЛА в Брянской области, шесть — над акваторией Черного моря, четыре — в Калужской области, один — в Курской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
