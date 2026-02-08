Путин и Лукашенко обсудили заседание Высшего Госсовета Союзного государства

МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе состоявшегося вечером в воскресенье телефонного разговора обсудили предстоящее заседание Высшего Государственного совета (ВГС) Союзного государства и обстановку в регионе, передает агентство Белта.
"Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 8 февраля провели телефонный разговор. Главной его темой стало предстоящее заседание Высшего Государственного совета Союзного государства", - говорится в сообщении.
Президенты обсудили время и сроки проведения заседания, повестку и иные вопросы подготовки предстоящего мероприятия, на котором будут рассмотрены ключевые аспекты интеграционного взаимодействия Белоруссии и России. Лидеры двух стран также обсудили ряд актуальных вопросов белорусско-российских отношений с акцентом на реализацию совместных проектов.
"Коснулись главы государств и международной тематики, развития обстановки в регионе", - добавляется в сообщении.