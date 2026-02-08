Путин и Лукашенко обсудили заседание Высшего Госсовета Союзного государства

Президенты обсудили время и сроки проведения заседания, повестку и иные вопросы подготовки предстоящего мероприятия, на котором будут рассмотрены ключевые аспекты интеграционного взаимодействия Белоруссии и России. Лидеры двух стран также обсудили ряд актуальных вопросов белорусско-российских отношений с акцентом на реализацию совместных проектов.