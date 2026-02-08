https://ria.ru/20260208/putin-2073064626.html
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор - РИА Новости, 08.02.2026
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщил Telegram-канал "Пул Первого". РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T20:08:00+03:00
2026-02-08T20:08:00+03:00
2026-02-08T21:04:00+03:00
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
в мире
белоруссия
россия
Новости
ru-RU
владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, В мире
Путин и Лукашенко обсудили международную повестку и двусторонние отношения