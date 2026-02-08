Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
20:08 08.02.2026 (обновлено: 21:04 08.02.2026)
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщил Telegram-канал "Пул Первого". РИА Новости, 08.02.2026
МИНСК, 8 фев — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщил Telegram-канал "Пул Первого".
"Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", — говорится в публикации.
По данным агентства Белта, главной темой было предстоящее заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Лидеры обсудили время и сроки его проведения, а также повестку и другие аспекты, связанные с подготовкой мероприятия, на котором рассмотрят ключевые моменты интеграционного взаимодействия Белоруссии и России.
Кроме того, главы государств коснулись актуальных вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию совместных проектов. Была затронута и международная повестка.
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
9 мая 2025, 05:36
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
9 мая 2025, 05:36
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
 
 
