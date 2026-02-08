Рейтинг@Mail.ru
Путин пообщался с Героем России на открытии Года единства народов - РИА Новости, 08.02.2026
14:39 08.02.2026
Путин пообщался с Героем России на открытии Года единства народов
Путин пообщался с Героем России на открытии Года единства народов
Президент России Владимир Путин на сцене национального центра "Россия" пообщался с Героем России, участником специальной военной операции Станиславом Кочевым
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на сцене национального центра "Россия" пообщался с Героем России, участником специальной военной операции Станиславом Кочевым во время церемонии открытия Года единства народов РФ, рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин".
Уходя со сцены по завершении церемонии открытия, российский лидер остановился рядом с Кочевым и пообщался с ним.
"Честно говоря, я сам этого не ожидал. Он, видимо, меня увидел, увидел звезду Героя России. Поэтому пожал руку, обнял, задал несколько вопросов", - рассказал участник СВО.
