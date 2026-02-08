https://ria.ru/20260208/putin-2073013630.html
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в деле о покушении на Алексеева
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в деле о покушении на Алексеева - РИА Новости, 09.02.2026
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в деле о покушении на Алексеева
Президент Владимир Путин выразил благодарность главе ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за помощь в расследовании покушения на генерал-лейтенанта Владимира... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-08T14:35:00+03:00
2026-02-08T14:35:00+03:00
2026-02-09T00:12:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Кадры экстрадиции из Дубая исполнителя покушения на генерала Алексеева
Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
2026-02-08T14:35
true
PT2M19S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
ФСБ России показала лица участников покушения на генерала Алексеева
ФСБ России показала лица участников покушения на генерала Алексеева.
2026-02-08T14:35
true
PT1M29S
Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Покушение на генерала Алексеева в Москве, Следственный комитет России (СК РФ), Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Украина, Москва
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в деле о покушении на Алексеева
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в аресте покушавшегося на Алексеева
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин выразил благодарность главе ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за помощь в расследовании покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вчера вечером состоялся телефонный разговор. <...> Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Алексеева, — рассказал он.
В воскресенье в ФСБ заявили, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали Москве при содействии коллег из ОАЭ.
Также президенты обсудили темы, стоявшие на повестке во время переговоров в Москве
на прошлой неделе.
По данным СК, Корба, уроженец Тернопольской области
, приехал в Россию в конце декабря для совершения теракта по заданию киевского режима.
Утром в пятницу в доме на Волоколамском шоссе он выстрелил в Алексеева не менее трех раз из пистолета Макарова с глушителем, затем скрылся. Генерала госпитализировали. Спустя несколько часов киллер покинул страну. После экстрадиции из Дубая его арестовали в Москве.
Пособниками Корбы были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первого задержали в Москве, вторая выехала на Украину. Возбуждено дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте огнестрельного оружия. Розыск организаторов продолжается.
Генерал-лейтенант занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил. В 2017 году его удостоили звания Героя России.