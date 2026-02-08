Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в деле о покушении на Алексеева

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин выразил благодарность главе ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за помощь в расследовании покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вчера вечером состоялся телефонный разговор. <...> Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Алексеева, — рассказал он.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В воскресенье в ФСБ заявили, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали Москве при содействии коллег из ОАЭ.

Также президенты обсудили темы, стоявшие на повестке во время переговоров в Москве на прошлой неделе.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Покушение на генерала

По данным СК, Корба, уроженец Тернопольской области , приехал в Россию в конце декабря для совершения теракта по заданию киевского режима.

Утром в пятницу в доме на Волоколамском шоссе он выстрелил в Алексеева не менее трех раз из пистолета Макарова с глушителем, затем скрылся. Генерала госпитализировали. Спустя несколько часов киллер покинул страну. После экстрадиции из Дубая его арестовали в Москве.

Пособниками Корбы были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первого задержали в Москве, вторая выехала на Украину. Возбуждено дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте огнестрельного оружия. Розыск организаторов продолжается.