Путин проведет встречу с главой фонда "Круг добра"

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко и проведет встречи по региональной тематике, сообщает телеканал "Россия 1".
О графике президента на предстоящую неделю рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин".
В частности, Путин проведет встречу с протоиереем Александром Ткаченко, который возглавляет фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра".
Кроме того, по данным телеканала, президент на неделе продолжит работу с регионами - проведет много различных встреч.
Фонд "Круг добра" создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.
