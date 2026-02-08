Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет встречу с главой фонда "Круг добра"
14:03 08.02.2026
Путин проведет встречу с главой фонда "Круг добра"
Путин проведет встречу с главой фонда "Круг добра"
общество
россия
владимир путин
александр ткаченко (протоиерей)
фонд "круг добра"
россия
общество, россия, владимир путин, александр ткаченко (протоиерей), фонд "круг добра"
Общество, Россия, Владимир Путин, Александр Ткаченко (протоиерей), Фонд "Круг добра"
Путин проведет встречу с главой фонда "Круг добра"

Путин проведёт встречу с главой фонда "Круг добра" протоиереем Ткаченко

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фонда Круг добра протоиерей Александр Ткаченко - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко и проведет встречи по региональной тематике, сообщает телеканал "Россия 1".
О графике президента на предстоящую неделю рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин".
В частности, Путин проведет встречу с протоиереем Александром Ткаченко, который возглавляет фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра".
Кроме того, по данным телеканала, президент на неделе продолжит работу с регионами - проведет много различных встреч.
Фонд "Круг добра" создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.
ОбществоРоссияВладимир ПутинАлександр Ткаченко (протоиерей)Фонд "Круг добра"
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
