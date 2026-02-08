"Сейчас начали". Премьер Чехии сделал громкое заявление о Путине

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал Европу начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Его цитирует TN.cz.
"Европейские лидеры сейчас начали говорить о том, что Европа должна вести переговоры с Путиным. Раньше, когда Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии, прим. ред.) был у Зеленского и у Путина, все это осуждали", — сказал он.
Отдельно Бабиш призвал европейские страны восстановить прямой диалог с Москвой, назвав это необходимым условием для прекращения огня. По его мнению, переговоры с Путиным могли бы вести лидеры ключевых государств Старого Света.
Однако премьер Чехии подчеркнул, что Европа в одиночку не способна остановить конфликт и назвал ключевым игроком президента США Дональда Трампа.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, которая велась в рамках консультаций в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена.
