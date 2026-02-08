Рейтинг@Mail.ru
"Сейчас начали". Премьер Чехии сделал громкое заявление о Путине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 08.02.2026
"Сейчас начали". Премьер Чехии сделал громкое заявление о Путине
"Сейчас начали". Премьер Чехии сделал громкое заявление о Путине - РИА Новости, 08.02.2026
"Сейчас начали". Премьер Чехии сделал громкое заявление о Путине
Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал Европу начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Его цитирует РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
владимир путин
андрей бабиш
европа
россия
чехия
европа
россия
"Сейчас начали". Премьер Чехии сделал громкое заявление о Путине

Премьер Чехии Бабиш призвал Европу начать переговоры с Путиным по Украине

© AP Photo / Petr David JosekАндрей Бабиш
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал Европу начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Его цитирует TN.cz.

"Европейские лидеры сейчас начали говорить о том, что Европа должна вести переговоры с Путиным. Раньше, когда Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии, прим. ред.) был у Зеленского и у Путина, все это осуждали", — сказал он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Германии поразились дерзкому заявлению Мерца о Путине
09:03
Отдельно Бабиш призвал европейские страны восстановить прямой диалог с Москвой, назвав это необходимым условием для прекращения огня. По его мнению, переговоры с Путиным могли бы вести лидеры ключевых государств Старого Света.

Однако премьер Чехии подчеркнул, что Европа в одиночку не способна остановить конфликт и назвал ключевым игроком президента США Дональда Трампа.

В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, которая велась в рамках консультаций в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Кличко выступил с тревожным предупреждением
08:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧехияВладимир ПутинАндрей БабишЕвропаРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
