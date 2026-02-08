МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Европе произошел раскол из-за позиции канцлера Германии Фридриха Мерца по переговорам с президентом России Владимиром Путиным, пишет Berliner Zeitung.
В статье отмечается, что в блоке все большую популярность набирает позиция Франции и Италии о необходимости диалога с Москвой.
"Поразительно, что по сравнению с другими странами, такими как Франция или Италия, Германия проявляет сдержанность в дипломатических усилиях и до сих пор не проявила собственной инициативы", — говорится в публикации.
Издание напоминает, что всего неделю назад Мерц отклонил призывы к прямым переговорам с Путиным. После этого правительство Германии не ответило на запрос Berliner Zeitung о том, почему до сих пор не предприняло никаких дипломатических инициатив в отношении России.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, которая велась в рамках консультаций в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена.