Рейтинг@Mail.ru
В Германии поразились дерзкому заявлению Мерца о Путине - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 08.02.2026 (обновлено: 09:57 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/putin-2072966948.html
В Германии поразились дерзкому заявлению Мерца о Путине
В Германии поразились дерзкому заявлению Мерца о Путине - РИА Новости, 08.02.2026
В Германии поразились дерзкому заявлению Мерца о Путине
В Европе произошел раскол из-за позиции канцлера Германии Фридриха Мерца по переговорам с президентом России Владимиром Путиным, пишет Berliner Zeitung. В... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T09:03:00+03:00
2026-02-08T09:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
владимир путин
фридрих мерц
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071223150_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bf6d46f63a9fd7310ea7cb001f424291.jpg
https://ria.ru/20260208/klichko-2072964639.html
https://ria.ru/20260208/putin-2072977551.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071223150_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a9ca5ee71d17395542c1268c6cf67b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, владимир путин, фридрих мерц, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Россия
В Германии поразились дерзкому заявлению Мерца о Путине

Berliner Zeitung: заявление Мерца о Путине показало раскол в Европе

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Европе произошел раскол из-за позиции канцлера Германии Фридриха Мерца по переговорам с президентом России Владимиром Путиным, пишет Berliner Zeitung.

В статье отмечается, что в блоке все большую популярность набирает позиция Франции и Италии о необходимости диалога с Москвой.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Кличко выступил с тревожным предупреждением
08:30
"Поразительно, что по сравнению с другими странами, такими как Франция или Италия, Германия проявляет сдержанность в дипломатических усилиях и до сих пор не проявила собственной инициативы", — говорится в публикации.

Издание напоминает, что всего неделю назад Мерц отклонил призывы к прямым переговорам с Путиным. После этого правительство Германии не ответило на запрос Berliner Zeitung о том, почему до сих пор не предприняло никаких дипломатических инициатив в отношении России.

В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, которая велась в рамках консультаций в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Сейчас начали". Премьер Чехии сделал громкое заявление о Путине
09:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияВладимир ПутинФридрих МерцРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала