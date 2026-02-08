"Был очень тихим". Следователь раскрыл подробности охоты на маньяка

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Глеб Подгорский. Притормаживал у голосующей незнакомки на трассе, предлагал подвезти до дома, а затем насиловал и душил — "бугурусланского маньяка" искали почти 20 лет. Теперь Сергея К., на счету которого по меньшей мере шесть жертв, ждет суд. О том, как следователи распутывали дело и вышли на след опасного серийника, — в материале РИА Новости.

Загадочные исчезновения

В 2008-м пропали 30- и 41-летняя женщины — с разницей в месяц. Одна — из Бугуруслана Оренбургской области, другая — из Асекеевского района. Следствие выяснило, что обе уезжали на попутке с одного места.

« "По записям с камер видеонаблюдения установили предполагаемый автомобиль преступника и его маршрут, в лесополосах вдоль него организовали поисковые мероприятия. Так обнаружили тела — со связанными руками за спиной, причем одной и той же веревкой", — рассказывает РИА Новости старший следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК России по Оренбургской области полковник юстиции Сергей Коблов.

Старший следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области полковник юстиции Сергей Коблов

Силовики развернули масштабные оперативно-разыскные мероприятия — допросили две сотни человек, исследовали больше двух тысяч биологических образцов. Но результата это не принесло.

А исчезновения продолжались. Однако некоторым женщинам удалось спастись. Местные журналисты окрестили преступника "бугурусланским маньяком". "Расследование осложнялось тем, что не было ни свидетелей, ни хоть каких-то зацепок. Облавы и обыски ничего не дали. Изучив показания потерпевших, составили фоторобот. Он сейчас есть во всех райотделах милиции", — говорит Коблов.

И добавляет: "Во время осмотра места происшествия на одежде одной из жертв обнаружили биологический материал, из которого судебными экспертами удалось выделить генотип. По нему в итоге и определили преступника".

Личные вещи одной из жертв маньяка

"Вел малозаметный образ жизни"

Основной версией на протяжении всего расследования были убийства на сексуальной почве. Маньяк предлагал голосующим на трассе женщинам подвезти до нужного места. Те, кто соглашались, фактически подписывали себе смертный приговор. Преступник отвозил их в лес, насиловал, затем душил. Тела закапывал, но одну из жертв сбросил в реку Мочегай.

Потом исчезновения прекратились, но поиски маньяка продолжались. А несколько лет назад отдел особо важных дел регионального управления СКР возобновил расследование двойного убийства в 2008-м.

« "В результате совместных мероприятий сотрудников регионального следственного управления и центрального аппарата СК, а также УМВД России по Оренбургский области установили личность убийцы. Как выяснилось, совершив серию преступлений в 2008-м, он сменил место жительства. Фигуранта задержали в Саратовской области и доставили в Бугуруслан, — сообщил следователь. — Проживал с престарелой матерью. Вел малоактивный и малозаметный образ жизни. Подрабатывал в поселке разнорабочим, в том числе трудился у местного фермера".

Найденные вещи одной из жертв убийцы
Телефон жертвы маньяка
Сумка с вещами одной из жертв

Уголовное дело

В июле прошлого года 59-летний Сергей К. возвращался домой, ничего не подозревая. Прямо у калитки его скрутили, защелкнули наручники на запястьях. В селе все были шокированы — окружающие знали его как вполне законопослушного гражданина, ничего плохого не подозревали.

Следствие установило, что с 2005 по 2008-й Сергей К. убил шесть женщин. Три числились пропавшими без вести, тела других обнаружили в лесопосадках. Обвиняемый указал все места захоронений.

Задержание подозреваемого

Расследование уголовного дела по части 2 статьи 105 завершено. Сейчас Сергей К. содержится в СИЗО и ждет первого судебного заседания.