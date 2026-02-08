Рейтинг@Mail.ru
04:54 08.02.2026
Россиянам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки
Россиянам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россиянам могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, россиян могут освободить от предъявления медицинской справки при подаче заявления через "Госуслуги" на сдачу экзамена на водительские права. Это будет возможно, если информация о здоровье кандидата в водители есть в едином электронном реестре.
Сейчас при подаче заявления на сдачу экзамена на водительские права необходимо предоставить паспорт, медицинскую справку, документ о прохождении обучения в автошколе, а для несовершеннолетних - еще и письменное согласие законных представителей.
Выдача водительского удостоверения - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Юрист предупредила о штрафах за езду с просроченными правами
