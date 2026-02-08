https://ria.ru/20260208/prava-2072956779.html
Россиянам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки
Россиянам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россиянам могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, россиян могут освободить от предъявления медицинской справки при подаче заявления через "Госуслуги" на сдачу экзамена на водительские права. Это будет возможно, если информация о здоровье кандидата в водители есть в едином электронном реестре.
Сейчас при подаче заявления на сдачу экзамена на водительские права необходимо предоставить паспорт, медицинскую справку, документ о прохождении обучения в автошколе, а для несовершеннолетних - еще и письменное согласие законных представителей.