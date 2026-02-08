В Ставрополе локализовали пожар в спортивном магазине

ПЯТИГОРСК, 8 фев – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в магазине в Ставрополе на площади 200 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС Ставропольского края.

"Город Ставрополь, улица Доваторцев, 179, пожар в магазине "Ампер" по продаже АКБ локализован на площади 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - сообщили журналистам в ведомстве.