В Ставрополе локализовали пожар в спортивном магазине
Спасатели локализовали пожар в магазине в Ставрополе на площади 200 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС Ставропольского края. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T18:30:00+03:00
