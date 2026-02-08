Рейтинг@Mail.ru
В Ставрополе локализовали пожар в спортивном магазине - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 08.02.2026 (обновлено: 18:30 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/pozhar-2073028996.html
В Ставрополе локализовали пожар в спортивном магазине
В Ставрополе локализовали пожар в спортивном магазине - РИА Новости, 08.02.2026
В Ставрополе локализовали пожар в спортивном магазине
Спасатели локализовали пожар в магазине в Ставрополе на площади 200 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС Ставропольского края. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T16:30:00+03:00
2026-02-08T18:30:00+03:00
происшествия
ставрополь
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073050490_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_5b5fca824ce2a148561ef20b0e9d9231.jpg
https://ria.ru/20260208/bukovel-2073022526.html
ставрополь
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073050490_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9f1232e386b3610f956997ce825f5e17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставрополь, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ставрополе локализовали пожар в спортивном магазине

В Ставрополе локализовали пожар в спортивном магазине "Ампер"

© Фото : Главное управление МЧС России по Ставропольскому краюЛиквидация пожара в магазине в Ставрополе. 8 февраля 2026
Ликвидация пожара в магазине в Ставрополе. 8 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
Ликвидация пожара в магазине в Ставрополе. 8 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЯТИГОРСК, 8 фев – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в магазине в Ставрополе на площади 200 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС Ставропольского края.
В воскресенье ГУ МЧС Ставрополья сообщило о возгорании строительного магазина в Ставрополе. В пресс-службе ведомства уточняли, что, по предварительной версии, возгорание перешло на здание от вспыхнувшего автомобиля. Проводится проверка. К тушению привлечены 57 человек и 15 единиц техники.
"Город Ставрополь, улица Доваторцев, 179, пожар в магазине "Ампер" по продаже АКБ локализован на площади 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - сообщили журналистам в ведомстве.
Горнолыжный курорт Буковель - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
На украинском курорте из-за перепадов напряжения загорелся подъемник
Вчера, 15:52
 
ПроисшествияСтавропольСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала