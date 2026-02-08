Рейтинг@Mail.ru
В Ставрополе загорелся строительный магазин
15:15 08.02.2026 (обновлено: 18:31 08.02.2026)
В Ставрополе загорелся строительный магазин
В Ставрополе загорелся строительный магазин
Спасатели ликвидируют пожар в строительном магазине в Ставрополе на площади 200 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T15:15:00+03:00
2026-02-08T18:31:00+03:00
происшествия
ставрополь
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, ставрополь, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ставрополе загорелся строительный магазин

В Ставрополе загорелся строительный магазин на 200 квадратах

© Фото : Главное управление МЧС России по Ставропольскому краюЛиквидация пожара в магазине в Ставрополе
© Фото : Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
Ликвидация пожара в магазине в Ставрополе
ПЯТИГОРСК, 8 фев – РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в строительном магазине в Ставрополе на площади 200 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС Ставропольского края.
"Город Ставрополь, улица Доваторцев, 179, строительный магазин, предварительно, на площади 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - сообщили журналистам в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что, по предварительной версии, возгорание перешло на здание от автомобиля. Проводится проверка.
Отмечается, что к тушению привлечены 57 человек и 15 единиц техники.
В Вологодской области загорелся магазин
29 января, 10:23
 
