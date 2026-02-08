В Ставрополе загорелся строительный магазин

Ликвидация пожара в магазине в Ставрополе

ПЯТИГОРСК, 8 фев – РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в строительном магазине в Ставрополе на площади 200 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС Ставропольского края.

« "Город Ставрополь , улица Доваторцев, 179, строительный магазин, предварительно, на площади 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - сообщили журналистам в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что, по предварительной версии, возгорание перешло на здание от автомобиля. Проводится проверка.