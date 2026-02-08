Рейтинг@Mail.ru
Посол в Британии рассказал о последствиях захватов танкеров в открытом море - РИА Новости, 08.02.2026
13:57 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/posol-2073007633.html
Посол в Британии рассказал о последствиях захватов танкеров в открытом море
Посол в Британии рассказал о последствиях захватов танкеров в открытом море - РИА Новости, 08.02.2026
Посол в Британии рассказал о последствиях захватов танкеров в открытом море
Захваты танкеров в нарушение норм международного права в открытом море приведут к крайне негативным последствиям для свободы судоходства, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 08.02.2026
в мире
россия
лондон
франция
андрей келин
великобритания
россия
лондон
франция
великобритания
в мире, россия, лондон, франция, андрей келин, великобритания
В мире, Россия, Лондон, Франция, Андрей Келин, Великобритания
Посол в Британии рассказал о последствиях захватов танкеров в открытом море

Посол Келин: захваты танкеров негативно скажутся на свободе судоходства

Посол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Посольство России в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 фев - РИА Новости. Захваты танкеров в нарушение норм международного права в открытом море приведут к крайне негативным последствиям для свободы судоходства, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
В январе британский министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Британии ищут юридические обоснования для дальнейших захватов танкеров
27 января, 21:41
"Случаи захвата танкеров в нарушение норм международного права в открытом море вызывает серьезную озабоченность. Последствия для нарушения свободы судоходства будут крайне негативными. Лондон идет по скользкому пути", - сказал Келин.
ВМС Франции задержали 22 января танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности – Британии. Европейское командование ВС США 3 января сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер "Маринера". Американские власти заявляли о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти. Танкер впоследствии танкер оказался у берегов Шотландии.
"Британцы кичатся тем, что уже дважды выступили на подхвате в подобных операциях – у американцев и французов. Очевиден аппетит к продолжению схожих акций по предлогом борьбы с обходом незаконных односторонних санкций. Некоторые в парламенте убеждают, чтобы британские силовики могут сыграть уже роль первой скрипки. Намекают на проходящие через Ла-Манш многочисленные суда, фигурирующим в здешних санкционных перечнях", - прокомментировал ситуацию Келин.
По его словам подобными "очень опасными играми" Британия и Франция пытаются обострять ситуацию и помешать мирным процессам.
Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Моряк из Крыма рассказал, как оказался на захваченном танкере "Маринера"
5 февраля, 15:05
 
В миреРоссияЛондонФранцияАндрей КелинВеликобритания
 
 
