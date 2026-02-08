Посол в Британии рассказал о последствиях захватов танкеров в открытом море

ЛОНДОН, 8 фев - РИА Новости. Захваты танкеров в нарушение норм международного права в открытом море приведут к крайне негативным последствиям для свободы судоходства, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
В январе британский министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.
ВМС Франции задержали 22 января танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности – Британии. Европейское командование ВС США 3 января сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер "Маринера". Американские власти заявляли о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти. Танкер впоследствии танкер оказался у берегов Шотландии.
"Британцы кичатся тем, что уже дважды выступили на подхвате в подобных операциях – у американцев и французов. Очевиден аппетит к продолжению схожих акций по предлогом борьбы с обходом незаконных односторонних санкций. Некоторые в парламенте убеждают, чтобы британские силовики могут сыграть уже роль первой скрипки. Намекают на проходящие через Ла-Манш многочисленные суда, фигурирующим в здешних санкционных перечнях", - прокомментировал ситуацию Келин.
По его словам подобными "очень опасными играми" Британия и Франция пытаются обострять ситуацию и помешать мирным процессам.
Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.