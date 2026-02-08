БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. ЕС, столкнувшись с растущими экономическими трудностями, фактически признал чрезмерность бремени поддержки Киева, что подталкивает его к попыткам неправомерного использования активов РФ, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.