БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. ЕС, столкнувшись с растущими экономическими трудностями, фактически признал чрезмерность бремени поддержки Киева, что подталкивает его к попыткам неправомерного использования активов РФ, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
"Характерно, что Еврокомиссия обосновывала свои предложения по неправомерному использованию российских активов ссылками на положения правовой базы ЕС, допускающие принятие чрезвычайных мер в условиях сложной экономической ситуации внутри самого Союза. Тем самым представители Евросоюза фактически сами раскрыли истинные мотивы своих действий: речь идет не только о финансировании все более проблемного украинского проекта, но и о стремлении поправить собственное экономическое положение за счет российских государственных резервов. Евросоюз фактически признался, что бремя поддержки киевского режима становится для него чрезмерным и вынуждает прибегать к незаконным методам", - сказал он.
"Накануне декабрьского саммита ЕС руководство Еврокомиссии при поддержке наиболее враждебно настроенных к России стран объединения не жалели сил, чтобы перетянуть Бельгию на свою сторону. При этом правительство королевства твердо отстаивало свою позицию, несмотря на растущее раздражение поборников "репарационного кредита". Сложилась ситуация, когда ведомые бездумной русофобией евробюрократы, которых никто не выбирал и которые не несут никакой политической ответственности за свои решения, готовы были завести Бельгию в весьма тяжелое положение", - подчеркнул дипломат.
Еврокомиссия в прошлом году одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Однако решение так и не было принято.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких "репараций" украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.