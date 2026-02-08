Кандидат от социалистов лидирует на президентских выборах в Португалии

Хотя президентский пост в стране носит преимущественно институциональный характер, глава государства обладает значительными полномочиями в периоды политической нестабильности. Президент может распускать парламент, назначать досрочные выборы и накладывать вето на законы, что делает его ключевым арбитром в политической системе страны.

Нынешние выборы проходят без участия действующего президента Марсело Ребелу де Соуза, который занимал пост с 2016 года и не может вновь баллотироваться из-за конституционного ограничения в два последовательных срока. За время своего президентства он трижды распускал парламент - в 2021, 2023 и 2025 годах.