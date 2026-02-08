https://ria.ru/20260208/portugaliya-2073081480.html
Кандидат от социалистов лидирует на президентских выборах в Португалии
Кандидат от Социалистической партии Португалии Антониу Жозе Сегуру лидирует во втором туре президентских выборов, свидетельствуют данные министерства внутренней РИА Новости, 09.02.2026
МАДРИД, 8 фев - РИА Новости. Кандидат от Социалистической партии Португалии Антониу Жозе Сегуру лидирует во втором туре президентских выборов, свидетельствуют данные министерства внутренней администрации страны.
Согласно опубликованным данным, после обработки около 69% бюллетеней Сегуру набирает 63,39% голосов. Его соперник, лидер правой партии Chega Андре Вентура, получает 36,61%.
Президент Португалии
избирается всеобщим прямым и тайным голосованием сроком на пять лет.
Хотя президентский пост в стране носит преимущественно институциональный характер, глава государства обладает значительными полномочиями в периоды политической нестабильности. Президент может распускать парламент, назначать досрочные выборы и накладывать вето на законы, что делает его ключевым арбитром в политической системе страны.
Нынешние выборы проходят без участия действующего президента Марсело Ребелу де Соуза, который занимал пост с 2016 года и не может вновь баллотироваться из-за конституционного ограничения в два последовательных срока. За время своего президентства он трижды распускал парламент - в 2021, 2023 и 2025 годах.