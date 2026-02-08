https://ria.ru/20260208/polsha-2073082007.html
Глава Мюнхенской конференции предложил Польше оружие в качестве репараций
Глава Мюнхенской конференции предложил Польше оружие в качестве репараций
Глава Мюнхенской конференции предложил Польше оружие в качестве репараций
Германия могла бы в ответ на требования репараций передать в дар Польше подводную лодку, фрегат или несколько танков, заявил в интервью изданию Welt
Глава Мюнхенской конференции предложил Польше оружие в качестве репараций
Welt: глава Мюнхенской конференции предложил Польше оружие в качестве репараций
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости.
Германия могла бы в ответ на требования репараций передать в дар Польше подводную лодку, фрегат или несколько танков, заявил в интервью изданию Welt
председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
"С польской точки зрения по-прежнему остаётся нерешённым вопрос репараций, который всё ещё витает в воздухе. Почему бы Германии
, в знак признания роли Польши
как прифронтового государства не подарить Варшаве
подводную лодку, фрегат или несколько танков?" — сказал он.
Ишингер
также заявил, что оборонные усилия Польши "защищают и Германию" и назвал "зажигательной" идею, что Берлин
, который выделил большие средства на оборону, передал бы небольшую часть этих средств Польше.
"В разговорах с партнёрами в Париже
и в Польше я чувствую, что иногда вновь всплывают старые предубеждения — страх перед немецким доминированием. Поэтому мы должны действовать очень деликатно", — подчеркнул он.
Он призвал также донести до Польши и Франции
посыл, что немецкие инвестиции в оборону делаются ради того, чтобы сделать Европу
обороноспособной.
"Это нужно подчёркивать и тогда, когда наше правительство говорит, что бундесвер должен стать самой сильной конвенциональной армией Европы. Это не самоцель, а вклад в защиту всех на этом континенте", — добавил он.
Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов по курсу на тот момент) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в ФРГ по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.