23:39 08.02.2026
Глава Мюнхенской конференции предложил Польше оружие в качестве репараций
в мире, польша, германия, берлин (город), вольфганг ишингер, welt
В мире, Польша, Германия, Берлин (город), Вольфганг Ишингер, Welt
Глава Мюнхенской конференции предложил Польше оружие в качестве репараций

Welt: глава Мюнхенской конференции предложил Польше оружие в качестве репараций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Германия могла бы в ответ на требования репараций передать в дар Польше подводную лодку, фрегат или несколько танков, заявил в интервью изданию Welt председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
"С польской точки зрения по-прежнему остаётся нерешённым вопрос репараций, который всё ещё витает в воздухе. Почему бы Германии, в знак признания роли Польши как прифронтового государства не подарить Варшаве подводную лодку, фрегат или несколько танков?" — сказал он.
МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Финский политик назвал решение Польши по МиГ-29 объявлением войны России
7 февраля, 09:09
Ишингер также заявил, что оборонные усилия Польши "защищают и Германию" и назвал "зажигательной" идею, что Берлин, который выделил большие средства на оборону, передал бы небольшую часть этих средств Польше.
"В разговорах с партнёрами в Париже и в Польше я чувствую, что иногда вновь всплывают старые предубеждения — страх перед немецким доминированием. Поэтому мы должны действовать очень деликатно", — подчеркнул он.
Он призвал также донести до Польши и Франции посыл, что немецкие инвестиции в оборону делаются ради того, чтобы сделать Европу обороноспособной.
"Это нужно подчёркивать и тогда, когда наше правительство говорит, что бундесвер должен стать самой сильной конвенциональной армией Европы. Это не самоцель, а вклад в защиту всех на этом континенте", — добавил он.
Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов по курсу на тот момент) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в ФРГ по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
Строй кубинский бриллиант из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на репетиции воздушной части парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Объявление войны". Шаг Польши против России вызвал изумление в Финляндии
6 февраля, 22:36
 
