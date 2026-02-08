Глава Мюнхенской конференции предложил Польше оружие в качестве репараций

"Это нужно подчёркивать и тогда, когда наше правительство говорит, что бундесвер должен стать самой сильной конвенциональной армией Европы. Это не самоцель, а вклад в защиту всех на этом континенте", — добавил он.

Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов по курсу на тот момент) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в ФРГ по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.