Покушение на Алексеева направлено на срыв диалога, считает эксперт - РИА Новости, 08.02.2026
22:23 08.02.2026
Покушение на Алексеева направлено на срыв диалога, считает эксперт
Покушение на Алексеева направлено на срыв диалога, считает эксперт - РИА Новости, 08.02.2026
Покушение на Алексеева направлено на срыв диалога, считает эксперт
Покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева во время переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию было... РИА Новости, 08.02.2026
в мире, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), покушение на генерала алексеева в москве
В мире, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Покушение на Алексеева направлено на срыв диалога, считает эксперт

Каракуш: покушение на Алексеева направлено на срыв диалога по урегулированию

Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева. Архивное фото
АНТАКИЯ, 8 фев – РИА Новости. Покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева во время переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию было нацелено на срыв диалога и сохранение Владимира Зеленского у власти, поделился мнением с РИА Новости турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш.
Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.
"Покушение на генерала Алексеева было террористическим актом, направленным на срыв трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби", - сказал Каракуш.
Он отметил, что Зеленский прибегает к различным методам, чтобы остаться у власти, включая срыв мирных переговоров с Россией, и покушение на генерала Алексеева было совершено именно в этом контексте.
По мнению Каракуша, действия Зеленского говорят не о желании мира, достижение которого поддерживают президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а о боязни лишиться власти.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.
