Покушение на Алексеева направлено на срыв диалога, считает эксперт

АНТАКИЯ, 8 фев – РИА Новости. Покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева во время переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию было нацелено на срыв диалога и сохранение Владимира Зеленского у власти, поделился мнением с РИА Новости турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш.