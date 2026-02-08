Автомобиль полиции у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева. Архивное фото

Автомобиль полиции у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Покушение в Москве на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева в разгар переговоров доказывает террористическую сущность Киева, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.

Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения, прибывшего в Москву для совершения теракта по заданию спецслужб Украины , Любомира Корбу задержали в Дубае и передали РФ.

По словам эксперта, попытка убийства Алексеева четко накладывается на матрицу переговоров в Абу-Даби . Неслучайность этого покушения, по его мнению, очевидна: оно было совершено на первого заместителя одного из ключевых российских переговорщиков, что подчеркивает провокационный характер покушения.

"Нельзя исключать и версию о связи между покушением и дипломатической неудачей. Это вызывает простой вопрос: является ли произошедшее очередной спланированной операцией СБУ , анонсированной ранее Зеленским? Не пора ли международному сообществу признать руководство Украины террористическим и перейти к более решительным действиям?" - сказал эксперт.

По его словам, подобные инциденты не единичны и направлены на срыв переговорного процесса, что полностью соответствует интересам западных кураторов киевского режима.

"Зеленский сам публично заявил о согласовании с СБУ плана по проведению новых диверсионных и террористических актов, в том числе против высшего военного руководства России. Служба безопасности Украины, занимаясь в России организацией диверсий, подрывной деятельностью и вербовкой исполнителей, сама становится частью террористической машины", - отметил белорусский аналитик.

Тиханский подчеркнул, что таким образом Украина демонстрирует свой отказ от подписания мирного договора, "ставя себя в один ряд с террористическими организациями".