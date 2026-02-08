Рейтинг@Mail.ru
Аналитик: покушение на Алексеева доказывает террористическую сущность Киева - РИА Новости, 08.02.2026
21:49 08.02.2026
Аналитик: покушение на Алексеева доказывает террористическую сущность Киева
Аналитик: покушение на Алексеева доказывает террористическую сущность Киева - РИА Новости, 08.02.2026
Аналитик: покушение на Алексеева доказывает террористическую сущность Киева
Покушение в Москве на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева в разгар переговоров доказывает террористическую сущность... РИА Новости, 08.02.2026
россия, украина, москва, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Россия, Украина, Москва, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Аналитик: покушение на Алексеева доказывает террористическую сущность Киева

Тиханский: покушение на Алексеева доказывает террористическую сущность Киева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Автомобиль полиции у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Покушение в Москве на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева в разгар переговоров доказывает террористическую сущность Киева, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения, прибывшего в Москву для совершения теракта по заданию спецслужб Украины, Любомира Корбу задержали в Дубае и передали РФ.
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Киев пошел ва-банк, совершив покушение на Алексеева, считает эксперт
Вчера, 18:23
По словам эксперта, попытка убийства Алексеева четко накладывается на матрицу переговоров в Абу-Даби. Неслучайность этого покушения, по его мнению, очевидна: оно было совершено на первого заместителя одного из ключевых российских переговорщиков, что подчеркивает провокационный характер покушения.
"Нельзя исключать и версию о связи между покушением и дипломатической неудачей. Это вызывает простой вопрос: является ли произошедшее очередной спланированной операцией СБУ, анонсированной ранее Зеленским? Не пора ли международному сообществу признать руководство Украины террористическим и перейти к более решительным действиям?" - сказал эксперт.
По его словам, подобные инциденты не единичны и направлены на срыв переговорного процесса, что полностью соответствует интересам западных кураторов киевского режима.
"Зеленский сам публично заявил о согласовании с СБУ плана по проведению новых диверсионных и террористических актов, в том числе против высшего военного руководства России. Служба безопасности Украины, занимаясь в России организацией диверсий, подрывной деятельностью и вербовкой исполнителей, сама становится частью террористической машины", - отметил белорусский аналитик.
Тиханский подчеркнул, что таким образом Украина демонстрирует свой отказ от подписания мирного договора, "ставя себя в один ряд с террористическими организациями".
Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.
Автомобиль Следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны России Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Участник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России
Вчера, 16:43
 
