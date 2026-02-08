Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева. Архивное фото

МИЛАН, 8 фев – РИА Новости. Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева показывает, что Киев не хочет вести серьезные переговоры по прекращению конфликта, поделился мнением с РИА Новости президент итальянской ассоциации "Ветер с Востока" Лоренцо Берти.

Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков

"Это покушение является показательным свидетельством нежелания киевского режима вести серьезные переговоры, которые могли бы привести к миру. Несмотря на трагическое положение, ежедневное сокращение контролируемой территории, разрушенную экономику и невероятную демографическую катастрофу, коррумпированная элита киевского режима не обращает на это внимания, поскольку прекрасно понимает, что единственный способ продолжать управлять страной - это обогащаться за счет войны", - заявил Берти, который занимается продвижением пророссийских проектов на Апеннинах.

По его словам, последние коррупционные скандалы на Украине показали, что пока одни вынуждены погибать в боях, другие - друзья Владимира Зеленского и его коррумпированного окружения - зарабатывают миллиарды и могут покупать себе золотые унитазы на деньги от европейских правительств.

"Зеленский прекрасно понимает, что единственный способ сохранить это положение - саботировать мирные переговоры. Поэтому им наплевать на гибель украинцев на фронте, их заботит лишь продолжение зарабатывания денег, сохранение власти. И в этом их поддерживают некоторые западные правительства, которые хотят продолжить войну", - сказал Берти.