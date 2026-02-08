Рейтинг@Mail.ru
МВД: исполнитель покушения на Алексеева не зарегистрирован в ХМАО
20:45 08.02.2026
МВД: исполнитель покушения на Алексеева не зарегистрирован в ХМАО
происшествия
россия
ханты-мансийский автономный округ
нягань
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
покушение на генерала алексеева в москве
россия
ханты-мансийский автономный округ
нягань
МВД: исполнитель покушения на Алексеева не зарегистрирован в ХМАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба не имел регистрации в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
В воскресенье в СМИ появилась информация, что Корба якобы оформил регистрацию в 2021 году в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе.
"По результатам проведенной полицией проверки установлено, что гражданин на территории города Нягани фактически не проживал и не имеет регистрации по месту жительства, пребывания в указанном населенном пункте", - сказала собеседница агентства.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.
Автомобиль Следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны России Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Участник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России
Вчера, 16:43
 
