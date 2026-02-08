МВД: исполнитель покушения на Алексеева не зарегистрирован в ХМАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба не имел регистрации в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

"По результатам проведенной полицией проверки установлено, что гражданин на территории города Нягани фактически не проживал и не имеет регистрации по месту жительства, пребывания в указанном населенном пункте", - сказала собеседница агентства.