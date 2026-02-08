Покушение на Алексеева показало, что Украина не хочет мира, считает эксперт

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Покушение на генерал-лейтенанта ВС РФ Владимира Алексеева показало, что Владимир Зеленский не хочет мира, заявил РИА Новости экс-депутат Рады, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

Он подчеркнул, что для Зеленского одним из вариантов гарантий безопасности и сохранения жизни является вечное президентство и ему абсолютно неважно, законный он лидер или нет.