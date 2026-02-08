Покушение на Алексеева показало, что Украина не хочет мира, считает эксперт

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Покушение на генерал-лейтенанта ВС РФ Владимира Алексеева показало, что Владимир Зеленский не хочет мира, заявил РИА Новости экс-депутат Рады, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.
"Чего именно хочет Зеленский? Этого мы никак не можем понять, но ясно одно - он не хочет мира. Ему плевать на мир", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что для Зеленского одним из вариантов гарантий безопасности и сохранения жизни является вечное президентство и ему абсолютно неважно, законный он лидер или нет.
Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.