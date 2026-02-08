https://ria.ru/20260208/pokushenie-2073032444.html
Участник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Участник покушения на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин накопил в России долги более чем на 830 тысяч рублей, следует из судебных материалов и данных судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В воскресенье ЦОС ФСБ России
сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае
и передали России. Также установлены пособники преступления, ими оказались двое граждан России: Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве
, а Серебрицкая выехала на Украину
.
Из судебных документов следует, что в 2023 и 2024 годах на Васина подали в суд банк "Русский Стандарт" и агентство по возврату долгов.
Также, согласно материалам приставов, в отношении Васина возбуждено три исполнительных производства. Два из них касаются взысканий задолженности "имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" в размере более 420 тысяч рублей и свыше 407 тысяч рублей, а третье — о взыскании госпошлины, присужденной судом, в четыре тысячи рублей.
Все три исполнительных производства были открыты в отношении Васина с ноября 2025 года по январь 2026 года. Всего же он задолжал более 831 тысячи рублей.