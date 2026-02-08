https://ria.ru/20260208/pokushenie-2072998660.html
Исполнителя покушения на генерала Алексеева заочно арестовали еще 7 февраля
Исполнителя покушения на генерала Алексеева заочно арестовали еще 7 февраля - РИА Новости, 08.02.2026
Исполнителя покушения на генерала Алексеева заочно арестовали еще 7 февраля
Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был заочно арестован ещё 7 февраля, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T12:37:00+03:00
2026-02-08T12:37:00+03:00
2026-02-08T12:46:00+03:00
происшествия
москва
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072984158_0:0:1227:691_1920x0_80_0_0_b9f33e6ba757828f1fb271c71714a589.jpg
https://ria.ru/20260208/fsb-2072990669.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072984158_122:0:1102:735_1920x0_80_0_0_f136d20cbc2eadbed0c1c81249b4486f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Москва, Покушение на генерала Алексеева в Москве
Исполнителя покушения на генерала Алексеева заочно арестовали еще 7 февраля
В Москве исполнителя покушения на генерала Алексеева заочно арестовали 7 февраля