Рейтинг@Mail.ru
Исполнителя покушения на генерала Алексеева заочно арестовали еще 7 февраля - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 08.02.2026 (обновлено: 12:46 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/pokushenie-2072998660.html
Исполнителя покушения на генерала Алексеева заочно арестовали еще 7 февраля
Исполнителя покушения на генерала Алексеева заочно арестовали еще 7 февраля - РИА Новости, 08.02.2026
Исполнителя покушения на генерала Алексеева заочно арестовали еще 7 февраля
Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был заочно арестован ещё 7 февраля, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T12:37:00+03:00
2026-02-08T12:46:00+03:00
происшествия
москва
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072984158_0:0:1227:691_1920x0_80_0_0_b9f33e6ba757828f1fb271c71714a589.jpg
https://ria.ru/20260208/fsb-2072990669.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072984158_122:0:1102:735_1920x0_80_0_0_f136d20cbc2eadbed0c1c81249b4486f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Москва, Покушение на генерала Алексеева в Москве
Исполнителя покушения на генерала Алексеева заочно арестовали еще 7 февраля

В Москве исполнителя покушения на генерала Алексеева заочно арестовали 7 февраля

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкИсполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба, задержанный при содействии партнеров из ОАЭ и экстрадированный в Россию
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба, задержанный при содействии партнеров из ОАЭ и экстрадированный в Россию - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба, задержанный при содействии партнеров из ОАЭ и экстрадированный в Россию. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был заочно арестован ещё 7 февраля, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
"Замоскворецкий районный суд города Москвы 7 февраля 2026 года избрал в отношении Корбы Любомира Михайловича меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что решение было вынесено заочно, обвиняемый в настоящее время экстрадирован на территорию Российской Федерации.
ФСБ России показала лица участников покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева
Вчера, 11:29
 
ПроисшествияМоскваПокушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала