Появились подробности задержания участников покушения на генерала Алексеева

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ФСБ и СК РФ раскрыли подробности операции по задержанию исполнителя и пособника покушения на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.
В воскресенье ЦОС ФСБ сообщил, что установлены пособники и исполнитель покушения на убийство первого заместителя начальника главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пособниками преступления оказались двое граждан России - Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения, исполнителем оказался также гражданин РФ Любомир Корба.
ФСБ распространила кадры экстрадиции пособника из ОАЭ: задержанного в наручниках и с повязкой на глазах в сопровождении силовиков выводят из самолета и сажают в автомобиль.
Кроме того, ФСБ показала видео, на котором видно найденный в сугробе пистолет. Также частично показаны кадры с маршрута передвижения киллера: в маске и капюшоне он ехал на автобусе, предположительно, после преступления.
В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в дело помимо помимо статьей о покушении на убийство и незаконном обороте оружия добавилась статья о посягательстве на жизнь военного. Также следствие установило, что киллер не менее трех раз выстрелил в Алексеева, а оружие, из которого было совершено покушение - пистолет системы Макарова с установленным глушителем.
Петренко также рассказала, что исполнитель - уроженец Тернопольской области Украинской ССР, ныне гражданин РФ. Следствие установило, что Корба прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.