Появились подробности задержания участников покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 08.02.2026
12:02 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/pokushenie-2072995100.html
Появились подробности задержания участников покушения на генерала Алексеева
Появились подробности задержания участников покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 08.02.2026
Появились подробности задержания участников покушения на генерала Алексеева
ФСБ и СК РФ раскрыли подробности операции по задержанию исполнителя и пособника покушения на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T12:02:00+03:00
2026-02-08T12:02:00+03:00
Появились подробности задержания участников покушения на генерала Алексеева

ФСБ и СК раскрыли детали операции по задержанию участников покушения на генерала

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкИсполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ФСБ и СК РФ раскрыли подробности операции по задержанию исполнителя и пособника покушения на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.
В воскресенье ЦОС ФСБ сообщил, что установлены пособники и исполнитель покушения на убийство первого заместителя начальника главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пособниками преступления оказались двое граждан России - Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения, исполнителем оказался также гражданин РФ Любомир Корба.
ФСБ России показала лица участников покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева
Вчера, 11:29
По данным ФСБ, Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину. Корба же после совершения преступления скрылся и выехал из РФ, но был задержан в Дубае и выдан российской стороне.
ФСБ распространила кадры экстрадиции пособника из ОАЭ: задержанного в наручниках и с повязкой на глазах в сопровождении силовиков выводят из самолета и сажают в автомобиль.
Кроме того, ФСБ показала видео, на котором видно найденный в сугробе пистолет. Также частично показаны кадры с маршрута передвижения киллера: в маске и капюшоне он ехал на автобусе, предположительно, после преступления.
В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в дело помимо помимо статьей о покушении на убийство и незаконном обороте оружия добавилась статья о посягательстве на жизнь военного. Также следствие установило, что киллер не менее трех раз выстрелил в Алексеева, а оружие, из которого было совершено покушение - пистолет системы Макарова с установленным глушителем.
Петренко также рассказала, что исполнитель - уроженец Тернопольской области Украинской ССР, ныне гражданин РФ. Следствие установило, что Корба прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В дело о покушении на генерала Алексеева добавили новую статью
Вчера, 11:12
 
