Появились подробности задержания участников покушения на генерала Алексеева

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ФСБ и СК РФ раскрыли подробности операции по задержанию исполнителя и пособника покушения на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Кроме того, ФСБ показала видео, на котором видно найденный в сугробе пистолет. Также частично показаны кадры с маршрута передвижения киллера: в маске и капюшоне он ехал на автобусе, предположительно, после преступления.