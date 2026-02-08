Рейтинг@Mail.ru
В дело о покушении на генерала Алексеева добавили новую статью - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 08.02.2026 (обновлено: 11:23 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/pokushenie-2072988940.html
В дело о покушении на генерала Алексеева добавили новую статью
В дело о покушении на генерала Алексеева добавили новую статью - РИА Новости, 08.02.2026
В дело о покушении на генерала Алексеева добавили новую статью
Статья о посягательстве на жизнь военнослужащего добавилась в дело о покушении на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщила официальный... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T11:12:00+03:00
2026-02-08T11:23:00+03:00
происшествия
россия
москва
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072669610_0:292:3122:2048_1920x0_80_0_0_11ec11153505c3dd13bdb8580d544501.jpg
https://ria.ru/20260208/pokushenie-2072985507.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072669610_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_e4b9f649d685f82101b1b74368239ca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Москва, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Покушение на генерала Алексеева в Москве
В дело о покушении на генерала Алексеева добавили новую статью

В дело о покушении на генерала Алексеева добавили еще одну статью

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Статья о посягательстве на жизнь военнослужащего добавилась в дело о покушении на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следственным комитетом Российской Федерации расследуется уголовное дело о посягательстве на генерал-лейтенанта министерства обороны Российской Федерации Владимира Алексеева по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия), статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего)", - сказала она.
Как сообщали в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева. Было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
По делу о покушении на генерала Алексеева назначили более 15 экспертиз
Вчера, 10:52
 
ПроисшествияРоссияМоскваСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Покушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала