Следствие продолжает устанавливать обстоятельства покушения на Алексеева - РИА Новости, 08.02.2026
11:04 08.02.2026 (обновлено: 11:23 08.02.2026)
Следствие продолжает устанавливать обстоятельства покушения на Алексеева
Следствие продолжает устанавливать обстоятельства покушения на Алексеева - РИА Новости, 08.02.2026
Следствие продолжает устанавливать обстоятельства покушения на Алексеева
Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для на установление всех обстоятельств покушения на генерала Владимира Алексеева продолжаются, сообщила РИА Новости, 08.02.2026
происшествия
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
покушение на генерала алексеева в москве
россия
происшествия, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Следствие продолжает устанавливать обстоятельства покушения на Алексеева

СК: следственные действия по делу о покушении на Алексеева продолжаются

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для на установление всех обстоятельств покушения на генерала Владимира Алексеева продолжаются, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также розыск организаторов преступления", - сказала она.
Обстановка у дома на Волоколамском шоссе в Москве, где произошло покушение на генерал-лейтенанта Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Исполнитель покушения на генерала Алексеева выстрелил не менее трех раз
ПроисшествияРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Покушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
