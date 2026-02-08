https://ria.ru/20260208/pokushenie-2072987507.html
Следствие продолжает устанавливать обстоятельства покушения на Алексеева
Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для на установление всех обстоятельств покушения на генерала Владимира Алексеева продолжаются, сообщила РИА Новости, 08.02.2026
происшествия
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
покушение на генерала алексеева в москве
россия
2026
