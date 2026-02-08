Следствие продолжает устанавливать обстоятельства покушения на Алексеева

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для на установление всех обстоятельств покушения на генерала Владимира Алексеева продолжаются, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также розыск организаторов преступления", - сказала она.