По делу о покушении на генерала Алексеева назначили более 15 экспертиз
По делу о покушении на генерала Алексеева назначили более 15 экспертиз
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Более 15 судебных экспертиз назначено по уголовному делу о покушении на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, в том числе генетические и дактилоскопические, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические, дактилоскопическая, трасологические, молекулярно-генетические, физико-химические и ряд других", - сказала она.