ФСБ установила личность исполнителя покушения на генерала Алексеева

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

« "При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в городе Дубае задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир, 1960 года рождения, являвшийся непосредственным исполнителем преступления", — заявили в спецслужбе.

Его пособниками были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первого задержали в Москве, вторая выехала на Украину. Розыск организаторов преступления продолжается.

На опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, как киллер избавился от пистолета и сумки с вещами, сел в общественный транспорт и уехал.

Покушение на Алексеева произошло утром в пятницу в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве — он получил несколько пулевых ранений. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Генерал-лейтенант занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году стал Героем России.