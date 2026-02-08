Рейтинг@Mail.ru
09:49 08.02.2026 (обновлено: 10:32 08.02.2026)
ФСБ установила личность исполнителя покушения на генерала Алексеева
Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 08.02.2026
Кадры экстрадиции из Дубая исполнителя покушения на генерала Алексеева
Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в городе Дубае задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир, 1960 года рождения, являвшийся непосредственным исполнителем преступления", — заявили в спецслужбе.

Его пособниками были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первого задержали в Москве, вторая выехала на Украину. Розыск организаторов преступления продолжается.
На опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, как киллер избавился от пистолета и сумки с вещами, сел в общественный транспорт и уехал.
Покушение на Алексеева произошло утром в пятницу в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве — он получил несколько пулевых ранений. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Генерал-лейтенант занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году стал Героем России.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин получает доклады о ситуации. В Кремле пожелали Алексееву выздоровления. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.
