12:06 08.02.2026
Нутрициолог рассказала, когда начинать худеть к лету
общество, россия, похудение, здоровый образ жизни (зож), питание
Общество, Россия, Похудение, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), Питание
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Разумнее всего начать худеть к лету в конце зимы - начале весны, при этом важно делать это умеренными темпами и включить в рацион достаточное количество белка, рассказала РИА Новости президент Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог, эксперт рынка НТИ "Хелснет" Антонина Цвинария.
"Лучшее время для разумного начала - конец зимы или начало весны: повышается активность, снижается тяга к тяжелой калорийной пище, появляется больше свежих овощей и фруктов. Основу здорового похудения в любое время года составляют сбалансированное питание и регулярность", - обратила внимание Цвинария.
Нутрициолог при этом отметила, что сама по себе идея похудения к лету неплохая, но если рассматривать ее не как гонку, а как повод начать заботиться о здоровье. Безопасный темп снижения веса - от 0,5 до 1 килограмма в неделю или 2-4 килограмма в месяц. "То есть за два-три месяца реально заметно улучшить форму не перегружая организм", - отметила Цвинария.
При похудении она порекомендовала использовать эффект последовательности в еде: начинать прием пищи с овощей, только потом есть белок, а в самом конце - углеводы. "Такая очередность снижает всплески глюкозы и уменьшает аппетит", - объяснила нутрициолог.
Кроме того, следует пересмотреть свою тарелку. Половину ее объема должны занимать овощи, одну четвертую - белок, и еще столько же - сложные углеводы, что "автоматически снижает плотность рациона без подсчетов". Ежедневно нужно употреблять 1,2-1,6 грамм белка на один килограмм массы тела. "Сократите "скрытые" калории: уберите из зоны видимости перекусы, исключите из рациона кофе с сиропами, сладкие газированные напитки", - подчеркнула Цвинария.
"Самое сложное - удержать вес после диеты. Ключевое здесь - не возвращаться к старым привычкам, а закрепить новые. Исследования показывают, что без них вес удаётся удержать лишь около 20%. А если продолжать двигаться и питаться правильно, шанс сохранить форму возрастает до 60-70%", - заключила эксперт.
