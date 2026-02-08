В Саратовской области нашли тело пропавшего подростка

САРАТОВ, 8 фев - РИА Новости. Пропавший без вести 15-летний подросток обнаружен мертвым на другом берегу Волги в Саратовской области без видимых телесных повреждений, сообщили в региональном СУСК.
Султан Малолю пропал 5 февраля, он ушел из дома в селе Привольное Ровенского района. В тот же день его начала разыскивать полиция, чуть позже присоединились волонтеры и местные жители. Он был одет в черную одежду, уточняли в ГУМВД. В воскресенье к поискам подключились десятки волонтеров из семи регионов России, были задействованы БПЛА и снегоходы. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
"Сегодня в ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего в 7 километрах от села Ревино Красноармейского района Саратовской области (находится на противоположенном берегу Волги от села Привольное – ред.) в восточном направлении в поле обнаружено тело пропавшего подростка… Видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружено", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов, сотрудников ГУМВД по Саратовской области. Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в СК.