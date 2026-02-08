Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области нашли тело пропавшего подростка - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/podrostok-2073052003.html
В Саратовской области нашли тело пропавшего подростка
В Саратовской области нашли тело пропавшего подростка - РИА Новости, 08.02.2026
В Саратовской области нашли тело пропавшего подростка
Пропавший без вести 15-летний подросток обнаружен мертвым на другом берегу Волги в Саратовской области без видимых телесных повреждений, сообщили в региональном РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T18:36:00+03:00
2026-02-08T18:36:00+03:00
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20260208/desna-2072947839.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_221:0:2564:1757_1920x0_80_0_0_a8ebd38de71deee4987159c771144aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области нашли тело пропавшего подростка

В Саратовской области нашли тело пропавшего 15-летнего подростка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 8 фев - РИА Новости. Пропавший без вести 15-летний подросток обнаружен мертвым на другом берегу Волги в Саратовской области без видимых телесных повреждений, сообщили в региональном СУСК.
Султан Малолю пропал 5 февраля, он ушел из дома в селе Привольное Ровенского района. В тот же день его начала разыскивать полиция, чуть позже присоединились волонтеры и местные жители. Он был одет в черную одежду, уточняли в ГУМВД. В воскресенье к поискам подключились десятки волонтеров из семи регионов России, были задействованы БПЛА и снегоходы. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
"Сегодня в ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего в 7 километрах от села Ревино Красноармейского района Саратовской области (находится на противоположенном берегу Волги от села Привольное – ред.) в восточном направлении в поле обнаружено тело пропавшего подростка… Видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружено", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов, сотрудников ГУМВД по Саратовской области. Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в СК.
Поиск провалившихся под лед детей на реке Десна в Брянске - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Брянске нашли тело одного из провалившихся под лед детей
Вчера, 00:58
 
ПроисшествияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала