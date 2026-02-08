Azur Air сообщила о задержке вылета еще двух рейсов из Таиланда в Россию

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air сообщила о задержке вылета еще двух рейсов из Пхукета в Москву и Владивосток, пассажиры которых сейчас размещены в гостиницах.

"По состоянию на 17.45 мск 8 февраля перенесены вылеты следующих рейсов: ZF-2994 Пхукет Владивосток ; ZF-2902 Пхукет - Москва от 9 февраля. Пассажиры ожидают вылет в гостиницах", - говорится в сообщении перевозчика.

В авиакомпании подчеркнули, что скоплений пассажиров в аэропорту по состоянию на 17.30 мск 8 февраля нет, и в подтверждение приложили к публикации в своем Telegram-канале видео, на котором продемонстрирована обстановка в аэропорту.

"В течение выходных 7-8 февраля авиакомпания в режиме реального времени координирует работу обслуживающей компании на Пхукете по работе с пассажирами на время ожидания рейсов. Эта работа значительно осложняется высокой загруженностью аэропорта Пхукета и отелей курорта в высокий туристический сезон", - добавили в пресс-службе.