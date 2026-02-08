https://ria.ru/20260208/pkhuket-2073060608.html
Azur Air сообщила о задержке вылета еще двух рейсов из Таиланда в Россию
Azur Air сообщила о задержке вылета еще двух рейсов из Таиланда в Россию - РИА Новости, 08.02.2026
Azur Air сообщила о задержке вылета еще двух рейсов из Таиланда в Россию
08.02.2026
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air сообщила о задержке вылета еще двух рейсов из Пхукета в Москву и Владивосток, пассажиры которых сейчас размещены в гостиницах.
"По состоянию на 17.45 мск 8 февраля перенесены вылеты следующих рейсов: ZF-2994 Пхукет
- Владивосток
; ZF-2902 Пхукет - Москва
от 9 февраля. Пассажиры ожидают вылет в гостиницах", - говорится в сообщении перевозчика.
В авиакомпании подчеркнули, что скоплений пассажиров в аэропорту по состоянию на 17.30 мск 8 февраля нет, и в подтверждение приложили к публикации в своем Telegram-канале видео, на котором продемонстрирована обстановка в аэропорту.
"В течение выходных 7-8 февраля авиакомпания в режиме реального времени координирует работу обслуживающей компании на Пхукете по работе с пассажирами на время ожидания рейсов. Эта работа значительно осложняется высокой загруженностью аэропорта Пхукета и отелей курорта в высокий туристический сезон", - добавили в пресс-службе.
В пятницу 6 февраля самолет авиакомпании Azur Air
, выполнявший рейс ZF-2904 Пхукет - Москва, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. После чего для выполнения рейса был назначен запасной борт. Вследствие этого компания вынужденно скорректировала расписание нескольких рейсов из Пхукета, три из которых вылетели в Москву, Челябинск
и Новосибирск
днем 8 февраля.