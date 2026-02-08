Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Стамбула поймали пассажира с 90 тысячами пиявок
23:03 08.02.2026
В аэропорту Стамбула поймали пассажира с 90 тысячами пиявок
В аэропорту Стамбула поймали пассажира с 90 тысячами пиявок
стамбул, турция, в мире
Стамбул, Турция, В мире
В аэропорту Стамбула поймали пассажира с 90 тысячами пиявок

Пассажир-рецидивист попался с 90 тыс пиявок в аэропорту Стамбула

Пиявки
Пиявки
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Пиявки. Архивное фото
СТАМБУЛ, 8 фев - РИА Новости. Пассажир пытался ввезти в Турцию 90 тысяч живых пиявок, ему грозит наказание, сообщило управление провинции Стамбул по сельскому и лесному хозяйству.
"У одного из пассажиров 7 февраля в аэропорту Стамбула во время проверки были конфискованы 90 тысяч пиявок весом в 12,2 килограмма, которые он пытался нелегально ввезти в Турцию в своем чемодане. Данный пассажир и ранее был пойман за аналогичным нарушением", - сообщило ведомство в пресс-релизе.
В отношении нарушителя начаты юридические процедуры.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Коломне рецидивист вынес более 20 пачек сливочного масла из магазина
29 января, 15:51
 
