https://ria.ru/20260208/piyavki-2073080195.html
В аэропорту Стамбула поймали пассажира с 90 тысячами пиявок
В аэропорту Стамбула поймали пассажира с 90 тысячами пиявок - РИА Новости, 08.02.2026
В аэропорту Стамбула поймали пассажира с 90 тысячами пиявок
Пассажир пытался ввезти в Турцию 90 тысяч живых пиявок, ему грозит наказание, сообщило управление провинции Стамбул по сельскому и лесному хозяйству. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T23:03:00+03:00
2026-02-08T23:03:00+03:00
2026-02-08T23:03:00+03:00
стамбул
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17166/33/171663306_0:322:3001:2010_1920x0_80_0_0_f97408bccea6db52c0e82b5848d136df.jpg
https://ria.ru/20260129/maslo-2071021968.html
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17166/33/171663306_0:41:3001:2291_1920x0_80_0_0_090285f9d57944d2c748300dd2b25c09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, турция, в мире
В аэропорту Стамбула поймали пассажира с 90 тысячами пиявок
Пассажир-рецидивист попался с 90 тыс пиявок в аэропорту Стамбула