"Задеть Трампа". На Западе выступили с необычным заявлением о России

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Британия пытается обвинить Россию в причастности к делу Эпштейна, чтобы переключить внимание общественности, заявил ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.

отметил он. "Становится все более очевидно, что некоторые люди в Британии пытаются найти российский след в деле Эпштейна, чтобы задеть президента США Дональда Трампа и замять этот скандал", —отметил он.

Эксперт отметил, что громкое фиаско подобных попыток показало, что власть британской элиты осталась в прошлом.

"Даже как-то грустно на это смотреть", — заключил он.

Ранее британская газета Daily Mail со ссылкой на "источники в разведке" утверждала, что Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ, при этом издание признает отсутствие документальных свидетельств этого.

В прошлую пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.