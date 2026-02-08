Рейтинг@Mail.ru
У берегов Пхукета затонул контейнеровоз с опасными веществами - РИА Новости, 08.02.2026
18:25 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/phuket-2073049764.html
У берегов Пхукета затонул контейнеровоз с опасными веществами
У берегов Пхукета затонул контейнеровоз с опасными веществами
У берегов Пхукета затонул контейнеровоз с опасными веществами
Контейнеровоз с 290 морскими контейнерами на борту, 14 из которых содержат опасные вещества, затонул у берегов Пхукета, из-за вылившегося в море бункерного...
происшествия, пхукет (остров), таиланд, панама
Происшествия, Пхукет (остров), Таиланд, Панама
У берегов Пхукета затонул контейнеровоз с опасными веществами

У берегов Пхукета затонуло судно с 290 контейнерами, появилось мазутное пятно

© Фото : информационный центр администрации провинции ПхукетКонтейнеровоз Sealyd Arc затонул у острова Ко Кео Ной, Пхукет
Контейнеровоз Sealyd Arc затонул у острова Ко Кео Ной, Пхукет - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : информационный центр администрации провинции Пхукет
Контейнеровоз Sealyd Arc затонул у острова Ко Кео Ной, Пхукет
БАНГКОК, 8 фев - РИА Новости. Контейнеровоз с 290 морскими контейнерами на борту, 14 из которых содержат опасные вещества, затонул у берегов Пхукета, из-за вылившегося в море бункерного топлива образовалось мазутное пятно, сообщает информационный центр администрации провинции Пхукет.
"Контейнеровоз Sealyd Arc водоизмещением 4 339 тонн под флагом Панамы, следовавший из Малайзии в Бангладеш, затонул у острова Ко Кео Ной в 1,82 морской мили от южного берега острова Пхукет. На борту судна было 290 морских контейнеров, из них 14 содержат опасные вещества. Большая часть контейнеров затонула вместе с судном, часть контейнеров еще на плаву в районе катастрофы. На месте затопления контейнеровоза образовалось мазутное пятно из-за вылившегося в море бункерного топлива судна", - сообщает инфоцентр.
Спасенные пассажиры филиппинской береговой охраной с затонувшего в результате крушения парома - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
СМИ: у Филиппин затонул паром, погибли 13 человек
26 января, 04:13
Катастрофа произошла 7 февраля. В течение дня после образования течи в корпусе судна военно-морские силы Таиланда и морские спасатели пытались помочь спасти контейнеровоз от затопления, однако, когда стало ясно, что предотвратить катастрофу не удастся, ВМС Таиланда сняли с него и спасли экипаж в полном составе, 16 человек, также сообщает администрация Пхукета. Через несколько часов после этого судно полностью ушло под воду.
"В настоящее время на месте катастрофы работают корабли ВМС Таиланда HTMS Hua Hin и HTMS Pun Yee и патрульные катера с бортовыми номерами 114 и 272. Их задачи включают установку предупреждающих сигналов на плавающих на поверхности контейнерах, насколько это возможно, а также ликвидацию мазутного пятна", - сообщает администрация островной провинции Пхукет.
По информации военных моряков, которую приводит инфоцентр администрации, мазутное пятно пока сдвигается в западном направлении, в сторону от Пхукета.
Управление порта Пхукета выпустило предупреждение всем судам, находящимся в Андаманском море вблизи таиландского туристического острова, об опасности столкновений с плавающими на поверхности контейнерами и, сообщив координаты места катастрофы контейнеровоза, предложило обходить этот район стороной во избежание аварий и создания помех военным морякам, продолжающим операцию по маркировке плавающих контейнеров для последующего буксирования, и ликвидации мазутного пятна.
Баржи на реке Дунае в черте города Белграда. Максим Богодвид / РИА Новости - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Румынии затонула баржа с химудобрениями, есть опасность загрязнения
13 января, 15:22
 
ПроисшествияПхукет (остров)ТаиландПанама
 
 
