Песня Кати Лель стала хитом в Индонезии

ДЖАКАРТА, 8 фев — РИА Новости. Песня российской певицы Кати Лель "Мой мармеладный" неожиданно стала настоящим хитом в Индонезии и приобрела вирусную популярность, рассказали РИА Новости в индонезийском сообществе Rusfluence.

"У нас эту песню знают все - даже существует особенный танец под неё. В интернете она особенно популярна. Но думаю, если включить её где угодно в нашей огромной - 300 миллионов человек - стране, обязательно найдётся кто-то, кто начнёт подпевать", - сообщили представители сообщества.

По их словам, трек активно распространяется в социальных сетях и на видеоплатформах, где пользователи снимают ролики с танцами и каверами, зачастую не зная русского языка, но легко запоминая мотив и припев.