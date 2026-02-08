Рейтинг@Mail.ru
Песня Кати Лель стала хитом в Индонезии
10:31 08.02.2026 (обновлено: 17:32 08.02.2026)
Песня Кати Лель стала хитом в Индонезии
Песня Кати Лель стала хитом в Индонезии
Песня российской певицы Кати Лель "Мой мармеладный" неожиданно стала настоящим хитом в Индонезии и приобрела вирусную популярность, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.02.2026
индонезия, катя лель, россия, музыка
Шоубиз, Индонезия, Катя Лель, Россия, Музыка
Песня Кати Лель стала хитом в Индонезии

РИА Новости: песня Кати Лель "Мой мармеладный" стала хитом в Индонезии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Катя Лель
Певица Катя Лель - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Певица Катя Лель. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 8 фев — РИА Новости. Песня российской певицы Кати Лель "Мой мармеладный" неожиданно стала настоящим хитом в Индонезии и приобрела вирусную популярность, рассказали РИА Новости в индонезийском сообществе Rusfluence.
"У нас эту песню знают все - даже существует особенный танец под неё. В интернете она особенно популярна. Но думаю, если включить её где угодно в нашей огромной - 300 миллионов человек - стране, обязательно найдётся кто-то, кто начнёт подпевать", - сообщили представители сообщества.
По их словам, трек активно распространяется в социальных сетях и на видеоплатформах, где пользователи снимают ролики с танцами и каверами, зачастую не зная русского языка, но легко запоминая мотив и припев.
В Rusfluence отметили, что популярность песни "Мой мармеладный" была неожиданной, но сохраняется и по сей день.
Шоубиз Индонезия Катя Лель Россия Музыка
 
 
