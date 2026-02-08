https://ria.ru/20260208/pesnya-2072983249.html
Песня Кати Лель стала хитом в Индонезии
Песня Кати Лель стала хитом в Индонезии - РИА Новости, 08.02.2026
Песня Кати Лель стала хитом в Индонезии
Песня российской певицы Кати Лель "Мой мармеладный" неожиданно стала настоящим хитом в Индонезии и приобрела вирусную популярность, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T10:31:00+03:00
2026-02-08T10:31:00+03:00
2026-02-08T17:32:00+03:00
шоубиз
индонезия
катя лель
россия
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072994834_0:43:3203:1845_1920x0_80_0_0_5db4acd3d010ca7e18820c279db625db.jpg
https://ria.ru/20260115/fom-2068140102.html
индонезия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072994834_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6d471496d95d730536fb059478a89a66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, катя лель, россия, музыка
Шоубиз, Индонезия, Катя Лель, Россия, Музыка
Песня Кати Лель стала хитом в Индонезии
РИА Новости: песня Кати Лель "Мой мармеладный" стала хитом в Индонезии
ДЖАКАРТА, 8 фев — РИА Новости. Песня российской певицы Кати Лель "Мой мармеладный" неожиданно стала настоящим хитом в Индонезии и приобрела вирусную популярность, рассказали РИА Новости в индонезийском сообществе Rusfluence.
"У нас эту песню знают все - даже существует особенный танец под неё. В интернете она особенно популярна. Но думаю, если включить её где угодно в нашей огромной - 300 миллионов человек - стране, обязательно найдётся кто-то, кто начнёт подпевать", - сообщили представители сообщества.
По их словам, трек активно распространяется в социальных сетях и на видеоплатформах, где пользователи снимают ролики с танцами и каверами, зачастую не зная русского языка, но легко запоминая мотив и припев.
В Rusfluence отметили, что популярность песни "Мой мармеладный" была неожиданной, но сохраняется и по сей день.