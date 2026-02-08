Стороны переговоров по Украине не хотят участия в них ЕС, считает эксперт

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ни одна из сторон переговоров по урегулированию украинского конфликта не хочет участия в них Евросоюза, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
"Никто этого не хочет. Ни россияне, ни американцы. Даже украинцы не горят желанием вовлекать Европу, дополнительной ценности от которой они не видят. На данном этапе я не вижу, какую роль Европа могла бы сыграть в урегулировании", - заявил Лукьянов французской газете Tribune Dimanche.
Комментируя намерение президента Франции Эммануэля Макрона переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, Лукьянов подчеркнул, что российский лидер всегда открыт к обсуждению, однако вопрос состоит в том, о чем именно собирается говорить французский президент.
"Если, например, речь идет о гарантиях безопасности, подразумевающих развертывание на Украине сил стран-членов коалиции желающих, то разговор рискует оказаться коротким", - подчеркнул Лукьянов.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
