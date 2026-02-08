Стороны переговоров по Украине не хотят участия в них ЕС, считает эксперт

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ни одна из сторон переговоров по урегулированию украинского конфликта не хочет участия в них Евросоюза, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.