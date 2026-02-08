Рейтинг@Mail.ru
Стороны переговоров по Украине не хотят участия в них ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 08.02.2026
23:40 08.02.2026
Стороны переговоров по Украине не хотят участия в них ЕС, считает эксперт
Стороны переговоров по Украине не хотят участия в них ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 08.02.2026
Стороны переговоров по Украине не хотят участия в них ЕС, считает эксперт
Ни одна из сторон переговоров по урегулированию украинского конфликта не хочет участия в них Евросоюза, считает директор по научной работе Международного...
в мире
россия
украина
европа
федор лукьянов
эммануэль макрон
владимир путин
мирный план сша по украине
россия
украина
европа
в мире, россия, украина, европа, федор лукьянов, эммануэль макрон, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Европа, Федор Лукьянов, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Стороны переговоров по Украине не хотят участия в них ЕС, считает эксперт

Лукьянов: ни одна из сторон переговоров по Украине не хочет участия в них Европы

Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов
Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба Валдай Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ни одна из сторон переговоров по урегулированию украинского конфликта не хочет участия в них Евросоюза, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
"Никто этого не хочет. Ни россияне, ни американцы. Даже украинцы не горят желанием вовлекать Европу, дополнительной ценности от которой они не видят. На данном этапе я не вижу, какую роль Европа могла бы сыграть в урегулировании", - заявил Лукьянов французской газете Tribune Dimanche.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Зеленский подчинился": на Западе раскрыли будущее переговоров с Россией
Вчера, 01:15
Комментируя намерение президента Франции Эммануэля Макрона переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, Лукьянов подчеркнул, что российский лидер всегда открыт к обсуждению, однако вопрос состоит в том, о чем именно собирается говорить французский президент.
"Если, например, речь идет о гарантиях безопасности, подразумевающих развертывание на Украине сил стран-членов коалиции желающих, то разговор рискует оказаться коротким", - подчеркнул Лукьянов.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Трамп оценил прогресс по украинскому урегулированию
5 февраля, 18:00
Трамп оценил прогресс по украинскому урегулированию
5 февраля, 18:00
 
В мире, Россия, Украина, Европа, Федор Лукьянов, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
 
 
