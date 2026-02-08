МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В условиях сложившейся инфраструктурной катастрофы Украина и Европа обязаны выполнить требования России на переговорах, обеспечив при этом внеблоковый характер Киева, заявил британский коммодор в отставке Стивен Джерми в интервью дипломату Иану Прауду на его YouTube-канале.
"Я считаю, что в интересах Европы и Украины сделать то, о чем нас изначально просили русские, а именно — создать механизмы и процессы, которые действительно устранят причины конфликта и обеспечат устойчивое решение в долгосрочной перспективе. И НАТО, как мне кажется, здесь абсолютно ни при чем, потому что в сознании России НАТО — это проблема, а не решение", — отметил эксперт.
"Я буду поражен, если удастся восстановить электроснабжение в Украине до значительного уровня в течение двух лет. Меня бы не удивило, если бы это заняло еще пять лет", — добавил Джерми.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.