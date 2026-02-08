"Абсолютно ни при чем": на Западе резко высказались о России на переговорах

«

"Я считаю, что в интересах Европы и Украины сделать то, о чем нас изначально просили русские, а именно — создать механизмы и процессы, которые действительно устранят причины конфликта и обеспечат устойчивое решение в долгосрочной перспективе. И НАТО, как мне кажется, здесь абсолютно ни при чем, потому что в сознании России НАТО — это проблема, а не решение", — отметил эксперт.