"Абсолютно ни при чем": на Западе резко высказались о России на переговорах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 08.02.2026
"Абсолютно ни при чем": на Западе резко высказались о России на переговорах
"Абсолютно ни при чем": на Западе резко высказались о России на переговорах
"Абсолютно ни при чем": на Западе резко высказались о России на переговорах
В условиях сложившейся инфраструктурной катастрофы Украина и Европа обязаны выполнить требования России на переговорах, обеспечив при этом внеблоковый характер... РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
владимир путин
нато
мирный план сша по украине
украина
россия
европа
в мире, украина, россия, европа, владимир путин, нато, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, НАТО, Мирный план США по Украине
"Абсолютно ни при чем": на Западе резко высказались о России на переговорах

Экс-коммодор Джерми: Украина будет восстанавливать электроснабжение пять лет

© РИА Новости / МИД ОАЭ | Перейти в медиабанкРоссийская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Российская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / МИД ОАЭ
Перейти в медиабанк
Российская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В условиях сложившейся инфраструктурной катастрофы Украина и Европа обязаны выполнить требования России на переговорах, обеспечив при этом внеблоковый характер Киева, заявил британский коммодор в отставке Стивен Джерми в интервью дипломату Иану Прауду на его YouTube-канале.
«
"Я считаю, что в интересах Европы и Украины сделать то, о чем нас изначально просили русские, а именно — создать механизмы и процессы, которые действительно устранят причины конфликта и обеспечат устойчивое решение в долгосрочной перспективе. И НАТО, как мне кажется, здесь абсолютно ни при чем, потому что в сознании России НАТО — это проблема, а не решение", — отметил эксперт.
Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Уничтожить что осталось": провокация Киева на переговорах разгневала США
Вчера, 01:24
Причиной поиска компромисса военный обозначает полное инфраструктурное и военное истощение Украины, которое делает вооруженное столкновение с Москвой смертельным приговором для страны. Так, по его словам, только на восстановление электроснабжения может уйти до пяти лет.
«
"Я буду поражен, если удастся восстановить электроснабжение в Украине до значительного уровня в течение двух лет. Меня бы не удивило, если бы это заняло еще пять лет", — добавил Джерми.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Зеленскому рассказали об "эмоциях" на переговорах в Абу-Даби
Вчера, 18:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаВладимир ПутинНАТОМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
