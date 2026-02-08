Рейтинг@Mail.ru
13:52 08.02.2026
РЭЦ видит огромный потенциал партнерства с Саудовской Аравией
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРуководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки Российского экспортного центра Исрафил Али-Заде
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) видит огромный потенциал партнерства с Саудовской Аравией для российских компаний, говорится в его сообщении.
"В рамках международной выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" состоялась экспертная сессия "Стратегический альянс: партнерство и инвестиции России и Саудовской Аравии". Одним из спикеров мероприятия выступил руководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Исрафил Али-Заде. В своем выступлении он отметил стремительный рост интереса российского бизнеса к рынку королевства ", - сказано в сообщении.
По итогам последних лет российский несырьевой неэнергетический экспорт в Саудовскую Аравию вырос более чем в полтора раза. При этом Саудовская Аравия сегодня входит в число приоритетных партнеров группы РЭЦ: в 2024 году объем финансовой и нефинансовой поддержки проектов, связанных с королевством, составил более 385 миллионов долларов.
Как подчеркнул спикер, фундаментом для долгосрочного партнерства служит совпадение приоритетов экономического развития двух стран. Программа Vision-2030, направленная на диверсификацию экономики Саудовской Аравии, открывает перед российскими экспортерами окна возможностей в промышленности, строительстве, фармацевтике, АПК и цифровых технологиях.
"Саудовская Аравия - это не только крупнейшая экономика региона, но и стратегический логистический хаб, открывающий выход на рынки Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. Реализация задач Vision-2030 требует привлечения международных партнеров и технологий - и здесь открываются значительные возможности для российских компаний. Мы видим, как усиливается их интерес: за последние годы несырьевой неэнергетический экспорт в королевство вырос более чем в полтора раза, а отраслевая структура сотрудничества продолжает расширяться", - отметил Исрафил Али-Заде.
Особое внимание РЭЦ, по его словам, уделяет не только прямым поставкам, но и промышленной кооперации. Спикер выделил потенциал локализации производства в особых экономических зонах КСА, которые предлагают инвесторам налоговые льготы и упрощенные процедуры ведения бизнеса. Также РЭЦ активно продвигает продукцию под национальным брендом "Сделано в России". В Эр-Рияде уже успешно функционирует демонстрационно-дегустационный павильон АПК, ведется работа по расширению присутствия российских товаров на полках крупнейших торговых сетей Королевства.
Также Исрафил Али-Заде сообщил о расширении физического присутствия Группы РЭЦ в регионе. "Наше торгово-экономическое сотрудничество динамично развивается, и мы стремимся обеспечить постоянную представленность российского бизнеса в регионе. В ближайшей перспективе Группа РЭЦ планирует открытие постоянного представительства в Саудовской Аравии. Это станет дополнительным импульсом для укрепления деловых связей и поможет нашим компаниям эффективнее выстраивать партнерства на этом стратегически важном рынке", - резюмировал он.
В завершении своего выступления Исрафил Али-Заде напомнил, что СССР стал первым государством, признавшим Королевство в 1926 году. По его мнению, это факт создает прочную историческую основу для современного стратегического альянса.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности — в составе группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
 
ЭкономикаСаудовская АравияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
