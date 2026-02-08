https://ria.ru/20260208/paragvay-2072958363.html
Парагвайцы считают престижным получение образования в России, заявил посол
Парагвайцы считают престижным получение образования в России, заявил посол
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - РИА Новости. Парагвайцы считают престижным получение образования в России, растет интерес к изучению русского языка, сообщил РИА Новости посол РФ в Парагвае Александр Писарев.
"Сотрудничество России
и Парагвая
в сфере образования продолжает устойчиво развиваться. Интерес к изучению нашего языка здесь высокий: в прошлом году на курсы для начинающих записались более 150 человек", - сказал агентству Писарев
.
Дипломат отметил, что парагвайские студенты продолжают активно рассматривать возможность получения образования в РФ.
"Несмотря на некоторое снижение их числа, вызванное объективными техническими неудобствами, получение образования в России остается достаточно престижным", - подчеркнул Писарев.