Парагвайцы считают престижным получение образования в России, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2026
Парагвайцы считают престижным получение образования в России, заявил посол
Парагвайцы считают престижным получение образования в России, заявил посол
россия, парагвай, александр писарев, в мире
Россия, Парагвай, Александр Писарев, В мире
Парагвайцы считают престижным получение образования в России, заявил посол

Писарев заявил, что парагвайцы считают престижным российское образование

Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне
© Flickr / alex-s
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - РИА Новости. Парагвайцы считают престижным получение образования в России, растет интерес к изучению русского языка, сообщил РИА Новости посол РФ в Парагвае Александр Писарев.
"Сотрудничество России и Парагвая в сфере образования продолжает устойчиво развиваться. Интерес к изучению нашего языка здесь высокий: в прошлом году на курсы для начинающих записались более 150 человек", - сказал агентству Писарев.
Дипломат отметил, что парагвайские студенты продолжают активно рассматривать возможность получения образования в РФ.
"Несмотря на некоторое снижение их числа, вызванное объективными техническими неудобствами, получение образования в России остается достаточно престижным", - подчеркнул Писарев.
В Парагвае открылся первый центр русского языка и культуры
В Парагвае открылся первый центр русского языка и культуры
30 января, 04:37
 
Россия Парагвай Александр Писарев В мире
 
 
