Новые ракеты для "Панциря" эффективно поражают дроны, сообщили в "Ростехе"

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Новейшие ракеты ближнего перехвата для комплексов семейства "Панцирь" показали в ходе боевой работы высокую эффективность, в том числе при уничтожении различных дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Ракета предназначена в том числе для новейшего зенитного ракетного комплекса "Панцирь-СМД". На нём можно разместить до 48 таких ракет или 12 стандартных ракет.