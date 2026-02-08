Рейтинг@Mail.ru
Новые ракеты для "Панциря" эффективно поражают дроны, сообщили в "Ростехе"
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 08.02.2026
Новые ракеты для "Панциря" эффективно поражают дроны, сообщили в "Ростехе"
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Новейшие ракеты ближнего перехвата для комплексов семейства "Панцирь" показали в ходе боевой работы высокую эффективность, в том числе при уничтожении различных дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
"ЗУР показывают высокую эффективность поражения широкой номенклатуры воздушных целей, включая различные дроны", - сказал собеседник агентства.
Ракета предназначена в том числе для новейшего зенитного ракетного комплекса "Панцирь-СМД". На нём можно разместить до 48 таких ракет или 12 стандартных ракет.
