https://ria.ru/20260208/pantsir-2073036513.html
Новые ракеты для "Панциря" эффективно поражают дроны, сообщили в "Ростехе"
Новые ракеты для "Панциря" эффективно поражают дроны, сообщили в "Ростехе" - РИА Новости, 08.02.2026
Новые ракеты для "Панциря" эффективно поражают дроны, сообщили в "Ростехе"
Новейшие ракеты ближнего перехвата для комплексов семейства "Панцирь" показали в ходе боевой работы высокую эффективность, в том числе при уничтожении различных РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T17:13:00+03:00
2026-02-08T17:13:00+03:00
2026-02-08T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
высокоточные комплексы
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930800980_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_e98245df8bdf618231941e6a7706d256.jpg
https://ria.ru/20260208/pantsir-2073035328.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901994228_520:0:2777:1693_1920x0_80_0_0_41a9c7868be3487e73fe9497f5f29b7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, высокоточные комплексы, ростех
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Высокоточные комплексы, Ростех
Новые ракеты для "Панциря" эффективно поражают дроны, сообщили в "Ростехе"
"Ростех": новейшие ракеты ближнего перехвата показали высокую эффективность