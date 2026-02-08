Рейтинг@Mail.ru
Комплекс "Панцирь-СМД" подтвердил заявленные характеристики во время СВО
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 08.02.2026
Комплекс "Панцирь-СМД" подтвердил заявленные характеристики во время СВО
Комплекс "Панцирь-СМД" подтвердил заявленные характеристики во время СВО
Новейшие зенитные ракетные комплексы для борьбы с беспилотниками "Панцирь-СМД" подтвердили заявленные характеристики во время эксплуатации в ходе спецоперации,... РИА Новости, 08.02.2026
Комплекс "Панцирь-СМД" подтвердил заявленные характеристики во время СВО

Комплекс "Панцирь-СМД" подтвердил характеристики в ходе эксплуатации

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМД-Е" на международном военно-техническом форуме "Армия-2024"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СМД-Е на международном военно-техническом форуме Армия-2024 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМД-Е" на международном военно-техническом форуме "Армия-2024" . Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Новейшие зенитные ракетные комплексы для борьбы с беспилотниками "Панцирь-СМД" подтвердили заявленные характеристики во время эксплуатации в ходе спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
Ранее Ростех сообщал о поставках в войска новейшего комплекса "Панцирь-СМД".
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Комплекс уничтожения". Уникальное подразделение ВС России испугало Запад
Вчера, 13:35
"Заявленные характеристики комплекса подтверждены в ходе эксплуатации", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, как показали себя "Панцири-СМД" в ходе СВО.
Комплекс "Панцирь-СМД" был представлен в 2024 году. Он предназначен для защиты промышленных и административных объектов от массированных атак противника и может быть заряжен либо 12 стандартными ракетами, либо до 48 ракетами ближнего действия.
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Техники ВС России создали минный трал для робототехнического комплекса
4 февраля, 09:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостехВысокоточные комплексыУкраина
 
 
