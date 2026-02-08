Рейтинг@Mail.ru
В СК рассказали об оружии, из которого стреляли в генерала Алексеева - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 08.02.2026 (обновлено: 11:23 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/oruzhie-2072985170.html
В СК рассказали об оружии, из которого стреляли в генерала Алексеева
В СК рассказали об оружии, из которого стреляли в генерала Алексеева - РИА Новости, 08.02.2026
В СК рассказали об оружии, из которого стреляли в генерала Алексеева
Покушение на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева было совершено из пистолета системы Макарова с глушителем и тремя патронами, сообщила РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T10:48:00+03:00
2026-02-08T11:23:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
светлана петренко
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072669131_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09feee0778a7488560fd9af4693e1160.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры экстрадиции из Дубая исполнителя покушения на генерала Алексеева
Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
2026-02-08T10:48
true
PT2M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072669131_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed5bfcda3510488d0c297acb3b4a0dde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, светлана петренко, видео, покушение на генерала алексеева в москве
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Светлана Петренко, Покушение на генерала Алексеева в Москве
В СК рассказали об оружии, из которого стреляли в генерала Алексеева
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Покушение на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева было совершено из пистолета системы Макарова с глушителем и тремя патронами, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
2026-02-08T10:48
true
PT2M19S
В СК рассказали об оружии, из которого стреляли в генерала Алексеева

СК: в генерала Алексеева стреляли из пистолета Макарова с глушителем

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Покушение на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева было совершено из пистолета системы Макарова с глушителем и тремя патронами, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следствием на месте происшествия проведен тщательный осмотр, в ходе которого обнаружено орудие преступления - пистолет системы Макарова с установленным глушителем и тремя патронами", - сказала она.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияСветлана ПетренкоПокушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала