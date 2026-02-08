https://ria.ru/20260208/oruzhie-2072985170.html
В СК рассказали об оружии, из которого стреляли в генерала Алексеева
В СК рассказали об оружии, из которого стреляли в генерала Алексеева
В СК рассказали об оружии, из которого стреляли в генерала Алексеева
Покушение на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева было совершено из пистолета системы Макарова с глушителем и тремя патронами, сообщила РИА Новости
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072669131_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed5bfcda3510488d0c297acb3b4a0dde.jpg
Кадры экстрадиции из Дубая исполнителя покушения на генерала Алексеева
Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
В СК рассказали об оружии, из которого стреляли в генерала Алексеева
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Покушение на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева было совершено из пистолета системы Макарова с глушителем и тремя патронами, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В СК рассказали об оружии, из которого стреляли в генерала Алексеева
СК: в генерала Алексеева стреляли из пистолета Макарова с глушителем