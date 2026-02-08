В СК рассказали об оружии, из которого стреляли в генерала Алексеева

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Покушение на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева было совершено из пистолета системы Макарова с глушителем и тремя патронами, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следствием на месте происшествия проведен тщательный осмотр, в ходе которого обнаружено орудие преступления - пистолет системы Макарова с установленным глушителем и тремя патронами", - сказала она.