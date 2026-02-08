Опрос показал, как молодые ученые оценивают свои перспективы в науке

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Большинство российских молодых ученых и сотрудников вузов (82%) уверены, что в РФ у них сейчас есть возможность реализовать себя в науке и добиться успеха в научной деятельности, следует из исследования платформы "Неравнодушный человек", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Четверо из десяти (39%) российских молодых ученых и сотрудников вузов ответили, что в России у них безусловно есть возможность реализовать себя в науке и добиться успеха в научной деятельности, 43% считают, что такая возможность скорее есть.

Почти треть (29%) опрошенных сказали, что им скорее важно заниматься студенческой научной деятельностью, участвовать в конференциях, писать научные статьи, для 18% это очень важно, 36% - не важно.

Большая часть респондентов скорее удовлетворены (37%) или полностью удовлетворены (32%) возможностями для студенческой научной деятельности в их вузе, 6% - не удовлетворены.

Каждый пятый (20%) опрошенный уверен, что он сможет стать ученым, признанным в своем регионе, востребованным в своем вузе, 18% думают, что их признают в своем направлении в России, 16% - что они станут учеными в топе мирового цитирования, работающими над фронтирными исследованиями.